«Nar» вносит вклад в развитие инклюзивной занятости — ВИДЕО

Выгодный мобильный оператор «Nar» уже около десяти лет реализует проект «Школа обучения», направленный на развитие трудовых навыков молодежи, содействие ее интеграции на рынок труда и трудоустройству. За эти годы проект охватил различные профессии, включая модельера-портного, мастера маникюра, повара, кондитера и моториста. В рамках проекта участники получают знания и практические навыки по различным специальностям, а также возможность применять их в реальной рабочей среде и начать профессиональную деятельность.

Участница проекта Фатима Гусиева прошла обучение по специальности модельера-портного и благодаря приобретенным навыкам была принята на работу на Бакинскую текстильную фабрику, где продолжает работать в настоящее время. «Nar» подготовил короткое видеоинтервью, рассказывающее о пути Фатимы от профессионального обучения до трудоустройства. В интервью Фатима рассказывает о выборе профессии, знаниях и навыках, полученных в ходе обучения, а также о своем нынешнем опыте работы. Посмотреть видеоинтервью можно по ссылке.

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Отметим, что проект, реализуемый «Nar» совместно с Общественным объединением «Поддержка глухих», предусматривает организацию профессионального обучения для людей с нарушениями слуха и способствует приобретению ими различных трудовых навыков. Одновременно проект содействует интеграции молодых людей с ограниченными возможностями здоровья на рынок труда и привлекает внимание к формированию инклюзивной рабочей среды.