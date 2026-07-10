OpenAI представила новый режим ChatGPT Work для автоматизации рабочих задач

Компания OpenAI представила ChatGPT Work — новый режим работы чат-бота, превращающий его из помощника в полноценного автономного ИИ-агента для решения рутинных задач. Теперь ChatGPT способен самостоятельно выполнять длительные многоэтапные задачи, используя подключенные приложения, включая Slack, Microsoft Teams, Google Drive, SharePoint, Gmail, CRM-системы, календари и другие сервисы. Он может самостоятельно собирать из них необходимую информацию, анализировать данные, создавать документы, презентации, таблицы и даже интерактивные веб-сайты. При необходимости ChatGPT Work может непрерывно выполнять задачу на протяжении нескольких часов, разбивая ее на этапы и принимая промежуточные решения практически без участия пользователя.

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Кроме того, сервис получил поддержку автоматизаций Scheduled Tasks, позволяющих запускать действия по расписанию или при наступлении определенных событий. Пользователь может один раз описать сценарий, после чего агент будет регулярно выполнять его автоматически: отслеживать новые сообщения и документы, обновлять презентации, анализировать отзывы клиентов, готовить отчеты или собирать изменения с веб-сайтов.

Одновременно OpenAI обновила настольное приложение ChatGPT для Windows и macOS. В него встроили браузер для работы с веб-сервисами, а также функцию Computer Use, которая позволяет ИИ взаимодействовать с локальными приложениями и файлами на компьютере пользователя. При этом все потенциально важные операции могут требовать дополнительного подтверждения владельца.

Режим ChatGPT Work уже доступен в рамках тарифов Pro, Enterprise и Edu, а владельцы подписок Plus и Business получат доступ в ближайшие дни.