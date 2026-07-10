В Epic Games Store проходит раздача Nova Lands и Tattoo Tycoon

В Epic Games Store проходит очередная недельная раздача. На этот раз пользователи могут бесплатно забрать две игры: Nova Lands и Tattoo Tycoon. Предложение действует до 16 июля 20:00 по бакинскому времени.

Nova Lands — это 2D-игра с открытым миром, сочетающая жанры симулятора строительства баз, автоматизации заводов и выживания. Игрокам предстоит осваивать неизведанную планету: собирать ресурсы, исследовать архипелаг островов, строить производственные линии, автоматизировать сбор и вступать в бои с местной фауной. Игра получила очень положительные пользовательские отзывы.

Tattoo Tycoon — симулятор управления бизнесом и тату-мастера, в котором игроки развивают собственную студию. Их задача состоит в том, чтобы превратить захудалый салон в процветающую империю, выполняя заказы, нанимая персонал, улучшая оборудование и развивая творческие навыки художника. Симулятор получил смешанные пользовательские отзывы.

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На следующей неделе Epic Games Store будет раздавать ностальгическое приключение Echo Generation и психологический хоррор Luto.