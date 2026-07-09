В Губе завершился проект по развитию предпринимательского потенциала женщин

Завершился проект StartHer Guba, направленный на развитие предпринимательских и инновационных компетенций женщин, проживающих в Губе и прилегающих районах. Инициатива способствовала расширению их экономических возможностей и вовлечению в стартап-экосистему региона. Проект был реализован Общественным объединением содействия инновационному развитию при поддержке Azercell.

По итогам конкурсного отбора 20 участниц прошли серию практических тренингов, посвященных инновационному предпринимательству, разработке бизнес-моделей и презентации проектов. Под руководством опытных тренеров и менторов они смогли развить свои бизнес-идеи и получить практические знания по их реализации. Все участницы, успешно завершившие программу, были награждены сертификатами.

Финальным этапом проекта стал хакатон, в ходе которого участницы представили свои инициативы экспертному жюри. Представленные проекты охватывали широкий спектр направлений, включая образование, здравоохранение, туризм, недвижимость и сельское хозяйство. По итогам оценки три лучшие команды были удостоены денежных призов.

Проект StartHer Guba стал одним из трех победителей конкурса социальных инициатив Azercell «Расширяем возможности: программа поддержки женщин», реализуемого с целью содействия более активному участию женщин в социальной и экономической жизни страны.