25 лет BAKINITY: четверть века технологий, доверия и масштабных проектов

16 июня 2001 года началась история компании BAKINITY — одного из ведущих системных интеграторов Азербайджана. За четверть века компания прошла путь от небольшой команды энтузиастов до одного из ключевых игроков национального IT-рынка, реализующего масштабные проекты для государственного и корпоративного сектора и вносящего весомый вклад в развитие цифровой инфраструктуры страны.

25-летний юбилей — это не просто очередная дата в истории компании. За этими годами стоят тысячи принятых решений, сотни успешно реализованных проектов, постоянное развитие компетенций, освоение новых технологий и, главное, люди, которые на протяжении многих лет создавали историю BAKINITY.

В честь юбилея коллектив компании отправился в трехдневную поездку в Карабах. Выбор региона для проведения праздничных мероприятий был символичным: сегодня Карабах является не только территорией масштабного восстановления, но и символом единства, созидания и движения вперед — ценностей, которые разделяет и сама компания.

День первый. История компании и взгляд в будущее

19 июня сотрудники BAKINITY отправились из Баку в Лачин, где разместились в отеле Lachin Resort & Spa. Центральным событием первого дня стал торжественный гала-вечер, посвященный 25-летию компании.

Официальную часть мероприятия открыл директор BAKINITY Эльдар Гамбаров, рассказавший сотрудникам о ключевых этапах развития компании, ее достижениях и дальнейших планах.

Сегодня BAKINITY входит в число крупнейших IT-интеграторов Азербайджана, однако история компании начиналась весьма скромно. Первым офисом стал обычный гараж, где собирались компьютеры для интернет-клубов. Позже появился первый фирменный магазин, а затем — офис на проспекте Азадлыг, который на протяжении последующих 14 лет стал одним из узнаваемых символов локального IT-рынка.

Начав работу командой всего из трех человек, компания последовательно расширяла направления деятельности, наращивала экспертизу и осваивала новые технологические решения. Сегодня в BAKINITY работают 65 высококвалифицированных специалистов, а в портфолио компании — свыше 500 успешно реализованных проектов, включая проекты государственного масштаба, направленные на развитие цифровых сервисов и повышение качества жизни граждан нашей страны.

Особую значимость юбилейным мероприятиям придало место их проведения. Карабах, имеющий особое значение для каждого азербайджанца, сегодня символизирует восстановление, развитие и уверенный взгляд в будущее. Именно здесь коллектив компании отметил 25-летие BAKINITY — компании, история которой также строится на последовательном развитии, доверии, командной работе и стремлении к новым достижениям.

Во время своего выступления Эльдар Гамбаров отдельно остановился на событиях Отечественной войны, подчеркнув значение подвига людей, благодаря которым сегодня появилась возможность свободно посещать освобожденные территории. Он также напомнил, что в 2020 году BAKINITY вместе со всей страной принимала участие в поддержке Вооруженных сил Азербайджана, оказывая помощь военнослужащим в период войны.

Особые слова признательности прозвучали в адрес сотрудников компании — ветеранов Отечественной войны Эльчина Алиева и Эльмара Ибрагимова. Под продолжительные аплодисменты коллег они были приглашены на сцену как люди, чья служба стала частью общей истории страны и самой компании.

После этого директор обратился к коллективу с предложением почтить память павших героев минутой молчания.

Говоря о дальнейшем развитии BAKINITY, Эльдар Гамбаров отметил, что компания продолжает активно расширять свои компетенции, реализовывать новые проекты и укреплять позиции на рынке. В завершение выступления он представил коллективу стратегические направления развития компании и ключевые планы на ближайшие три года.

После официальной части праздник продолжился концертной и развлекательной программой.

Еще одним эмоциональным моментом вечера стало чествование одного из старейших сотрудников компании — Намика Мамедова, который работает в BAKINITY с ноября 2003 года. Из 25 лет истории компании он посвятил ей уже 23 года своей профессиональной деятельности, став одним из людей, непосредственно участвовавших в формировании ее успеха.

На этом завершился первый день юбилейных мероприятий.

День второй. Знакомство с работой ANAMA и посещение Шуши

Второй день юбилейной поездки был посвящен знакомству с масштабной работой по восстановлению освобожденных территорий. Утром 20 июня коллектив BAKINITY посетил один из объектов, где специалисты Национального агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) продолжают гуманитарное разминирование Карабаха.

Для участников была организована подробная презентация, посвященная одной из ключевых задач послевоенного периода — очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Специалисты ANAMA рассказали о текущей ситуации, продемонстрировали карты уже очищенных и потенциально опасных участков, познакомили гостей с различными типами мин и взрывоопасных предметов, а также подробно рассказали о современных технологиях, применяемых при разминировании.

Особый интерес вызвала демонстрация практической работы саперов, специализированной инженерной техники, роботизированных комплексов и кинологических подразделений. Участники смогли увидеть, насколько сложной и ответственной является работа специалистов, ежедневно обеспечивающих безопасность людей и создающих условия для восстановления освобожденных территорий.

Завершением визита стал показательный подрыв обнаруженных взрывоопасных предметов, позволивший наглядно оценить масштаб и сложность задач, которые сегодня решает ANAMA.

После посещения полигона сотрудники компании отправились в Шушу — культурную столицу Азербайджана.

Экскурсионная программа, организованная Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника города Шуша, познакомила участников с богатым историческим и культурным наследием города. Сотрудники BAKINITY посетили знаковые достопримечательности, узнали больше об истории Шуши, ее роли в национальной культуре и реализуемых сегодня проектах по восстановлению и развитию города.

Одним из самых ярких моментов дня стало посещение Джыдыр Дюзю — одного из главных символов Шуши. Именно здесь коллектив сделал памятную фотографию, ставшую символом юбилейной поездки.

Вечером участники вернулись в Лачин, завершив еще один насыщенный день.

День третий. Лачин и Ханкенди

Заключительный день поездки начался с экскурсии по Лачину. При поддержке местных органов власти для сотрудников компании была организована программа, посвященная истории города, его современной жизни и масштабным работам по восстановлению региона.

Участники посетили ключевые объекты городской инфраструктуры, познакомились с реализуемыми проектами, а также узнали о перспективах дальнейшего развития Лачинского района. Завершилась экскурсия посещением села Забух, после чего группа продолжила маршрут в направлении Ханкенди.

В Ханкенди коллектив BAKINITY также ожидала насыщенная экскурсионная программа. Сотрудники компании посетили ряд исторически значимых объектов, смогли увидеть, как сегодня развивается один из крупнейших городов Карабаха, и познакомились с масштабом проводимых восстановительных работ.

Новая глава истории

Юбилейная поездка стала для коллектива BAKINITY гораздо большим, чем корпоративное мероприятие. Она объединила сразу несколько важных событий — празднование 25-летия компании, возможность еще раз вспомнить путь, пройденный за четверть века, выразить признательность людям, которые стояли у истоков ее развития, и отдать дань уважения героям, благодаря которым сегодня освобожденные территории возвращаются к мирной жизни.

За 25 лет мир технологий кардинально изменился. Появились новые цифровые платформы, облачные сервисы, искусственный интеллект, решения в области информационной безопасности и интеллектуальной инфраструктуры. Вместе с рынком менялась и BAKINITY, неизменно сохраняя главное — стремление предлагать заказчикам современные технологические решения, которым можно доверять, выстраивать долгосрочные партнерские отношения и успешно реализовывать проекты любой сложности.

Сегодня компания уверенно входит в число ведущих системных интеграторов Азербайджана, обладая многолетней экспертизой, сильной командой специалистов и богатым опытом реализации масштабных проектов в государственном и корпоративном секторе.

25-летний юбилей стал не только поводом подвести итоги, но и отправной точкой для нового этапа развития. Впереди — новые технологии, новые проекты и новые задачи, которые BAKINITY намерена решать, сохраняя неизменную приверженность качеству, инновациям и профессионализму.

BAKINITY — 25 лет доверия, технологий и уверенного движения вперед.