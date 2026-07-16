Netskope и Techpro DC выводят решения для защиты ИИ и облачной инфраструктуры на рынки Кавказа и Центральной Азии

Цифровая трансформация бизнеса радикально изменила подход к обеспечению информационной безопасности. Облачные приложения постепенно вытесняют локальные системы, сотрудники работают из любой точки мира, а ИИ-инструменты становятся частью повседневных бизнес-процессов. Вместе с этим эволюционируют и киберугрозы, заставляя организации пересматривать традиционные модели защиты.

Компании и государственные структуры стран региона сегодня сталкиваются с новой реальностью: корпоративный периметр больше не ограничивается офисом или дата-центром. Возникает закономерный вопрос — как обеспечить защиту пользователей, данных и приложений в условиях распределенной цифровой среды?

Techpro DC — ведущий широкопрофильный IТ-дистрибьютор региона — заслужил репутацию компании, которая помогает заказчикам и партнерам по каналу находить ответы именно на такие вопросы. Последнее стратегическое пополнение портфеля дистрибьютора — компания Netskope — мировой лидер в области унифицированных решений SASE и SSE (Security Service Edge) — напрямую отвечает на самые актуальные вызовы современной информационной безопасности. Речь идет не просто о добавлении еще одного инструмента.

Речь идет о предоставлении заказчикам единой архитектуры безопасности, которая работает так, как сегодня работает сам бизнес.

Почему традиционных средств защиты уже недостаточно

Большинство организаций на протяжении многих лет инвестировали в создание надежной системы кибербезопасности. Межсетевые экраны защищали периметр сети, VPN обеспечивали удаленный доступ сотрудников, а решения для защиты конечных устройств контролировали рабочие станции и ноутбуки. Эти инвестиции были полностью оправданы в те времена, когда приложения работали в дата-центрах, а сотрудники находились на своих рабочих местах. Но этого мира больше не существует.

Современные бизнес-процессы значительно отличаются от тех, под которые создавались эти инструменты. Сегодня типичный сотрудник в Ташкенте или Баку может в течение нескольких часов работать в Microsoft 365, загружать файлы в облачные сервисы, использовать генеративный ИИ для подготовки отчетов и одновременно подключаться к корпоративным системам через удаленный доступ. В подобных сценариях традиционные решения видят лишь отдельные фрагменты активности пользователя, тогда как Netskope видит всю картину.

Именно это имеет значение: организации перестают принимать решения в области безопасности на основе неполной информации. Они получают возможность видеть, что происходит с данными в каждом приложении, для каждого пользователя, на любом устройстве и из любого местоположения, а также реагировать на происходящее в режиме реального времени.

Что меняется после внедрения Netskope

Платформа Netskope One объединяет возможности, необходимые современным организациям: Secure Web Gateway, Cloud Access Security Broker (CASB), Zero Trust Network Access (ZTNA), Data Loss Prevention (DLP), SD-WAN, AI Security и другие функции в рамках единой платформы, работающей на собственной высокопроизводительной глобальной инфраструктуре Netskope NewEdge.

Однако более важный вопрос заключается не в том, что входит в состав платформы, а в том, что меняется для заказчика:

Повышается производительность. Пользователи получают более быстрый и надежный доступ к приложениям, поскольку решения о предоставлении доступа принимаются максимально близко к ним, а не через централизованный дата-центр.

Пользователи получают более быстрый и надежный доступ к приложениям, поскольку решения о предоставлении доступа принимаются максимально близко к ним, а не через централизованный дата-центр. Сокращается поверхность атаки. Каждый запрос к любому приложению — SaaS, облачному, веб- или частному — анализируется в контексте перед предоставлением доступа. Никаких неявных доверительных отношений не существует.

Каждый запрос к любому приложению — SaaS, облачному, веб- или частному — анализируется в контексте перед предоставлением доступа. Никаких неявных доверительных отношений не существует. Утечки данных становятся видимыми и предотвращаемыми. Конфиденциальные файлы, персональные данные и регулируемая информация отслеживаются независимо от того, где они находятся. Политики безопасности следуют за данными, а не за местом их хранения.

Конфиденциальные файлы, персональные данные и регулируемая информация отслеживаются независимо от того, где они находятся. Политики безопасности следуют за данными, а не за местом их хранения. Использование ИИ становится безопасным. По мере того как сотрудники внедряют инструменты генерации текстов, помощников для программирования и интеллектуальные платформы повышения производительности, риски случайного раскрытия конфиденциальной информации через эти каналы автоматически контролируются.

По мере того как сотрудники внедряют инструменты генерации текстов, помощников для программирования и интеллектуальные платформы повышения производительности, риски случайного раскрытия конфиденциальной информации через эти каналы автоматически контролируются. Повышается эффективность операций безопасности. Netskope сопоставляет события по всей инфраструктуре, обеспечивая уровень видимости, который превращает набор разрозненных предупреждений в целостную картину происходящего.

Безопасное внедрение искусственного интеллекта в регионе

Генеративный искусственный интеллект больше не является перспективной технологией будущего. Он уже интегрирован в ежедневную работу сотрудников практически во всех отраслях экономики. Инструменты повышения производительности предлагают варианты текста, помощники для программирования пишут код, а ИИ-платформы обрабатывают документы — зачастую без полного понимания со стороны IТ- и ИБ-служб того, какие именно данные передаются этим сервисам. Для регулируемых отраслей, государственных организаций и предприятий, владеющих чувствительной интеллектуальной собственностью, это создает серьезные вызовы в области соответствия нормативным требованиям и защиты данных, на решение которых большинство существующих средств безопасности изначально не было рассчитано.

Netskope AI Security предоставляет организациям необходимую прозрачность и контроль, позволяя сказать «да» внедрению ИИ, не говоря при этом «да» неконтролируемым рискам.

Благодаря этому сотрудничеству партнеры Techpro DC теперь смогут предложить региональному рынку возможности Netskope AI Security. Заказчики получают возможность применять политики защиты данных к ИИ-приложениям, предотвращать передачу конфиденциальной информации во внешние сервисы искусственного интеллекта и вести аудит использования ИИ во всей организации — без отказа от преимуществ, которые предоставляет искусственный интеллект.

Усиление уже существующих инвестиций заказчиков Techpro DC

Одним из наиболее значимых результатов данного партнерства является не только сама платформа Netskope, но и то, какие дополнительные возможности она открывает для всего портфеля решений Techpro DC.

Многие организации уже инвестировали в решения таких производителей, как CrowdStrike, Cymulate и других вендоров, представленных в портфеле Techpro DC. Проблема заключается в том, что эти инструменты часто работают изолированно друг от друга. Каждый из них генерирует собственные предупреждения, управляет собственными политиками и реагирует на угрозы самостоятельно. В результате отдельные инциденты могут оставаться незамеченными между такими системами.

Netskope решает эту проблему с помощью технологии Cloud Exchange (CEX), которая без дополнительных затрат интегрирует платформу с существующим стеком средств безопасности. В результате формируется экосистема информационной безопасности, способная автоматически обмениваться данными и координировать реагирование на угрозы.

Для заказчиков CrowdStrike: если CrowdStrike обнаруживает скомпрометированное устройство, Netskope немедленно ограничивает его доступ к чувствительным облачным приложениям. Если же Netskope выявляет вредоносную загрузку, он передает сигнал CrowdStrike для изоляции конечной точки. Два инструмента — единая скоординированная реакция.

если CrowdStrike обнаруживает скомпрометированное устройство, Netskope немедленно ограничивает его доступ к чувствительным облачным приложениям. Если же Netskope выявляет вредоносную загрузку, он передает сигнал CrowdStrike для изоляции конечной точки. Два инструмента — единая скоординированная реакция. Для заказчиков Cymulate: результаты моделирования атак и тестирования устойчивости могут использоваться для автоматической проверки того, действительно ли политики Netskope блокируют методы атак, которые должны блокировать. Таким образом, проверка эффективности защиты превращается из периодической процедуры в непрерывный процесс.

результаты моделирования атак и тестирования устойчивости могут использоваться для автоматической проверки того, действительно ли политики Netskope блокируют методы атак, которые должны блокировать. Таким образом, проверка эффективности защиты превращается из периодической процедуры в непрерывный процесс. Для заказчиков Mirket Security и Securify Identity: локальные платформы управления идентификацией, использующие стандарт SAML 2.0, интегрируются с Netskope на нативном уровне, гарантируя соблюдение политик доступа через доверенный поставщик идентификационных данных.

Главный посыл для партнеров Techpro DC прост: Netskope — это не замена уже имеющихся у заказчиков решений. Это способ сделать так, чтобы все существующие технологии работали эффективнее вместе.

Партнерство, заключенное для развития региона

Ценность Techpro DC для регионального рынка всегда выходила далеко за рамки поставок оборудования и программного обеспечения. Помимо широкого портфолио комплексных решений, компания предлагает профессиональную техническую и предпродажную поддержку, развитые сервисные компетенции и глубокое понимание специфики рынка, создавая все условия для успешной реализации проектов и долгосрочного развития бизнеса своих партнеров.

Именно поэтому партнерство с Netskope имеет столь большое значение. Решения Netskope доступны через Techpro DC на рынках семи стран Кавказа и Центральной Азии. Это означает, что региональные партнеры получают доступ к признанной во всем мире платформе-лидеру отрасли при поддержке существующей инфраструктуры дистрибьютора для обучения, тестирования и технической поддержки. А заказчикам это дает вполне конкретную возможность внедрить современную архитектуру информационной безопасности, опираясь на локальную экспертизу при реализации проекта и на надежного дистрибьютора, который обеспечит интеграцию нового решения со всеми уже используемыми системами.

Решения Netskope (www.netskope.com) доступны через каналы Techpro DC (https://techprodc.com) в Азербайджане, Грузии, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане. Чтобы узнать, как Netskope может трансформировать архитектуру безопасности ваших заказчиков, обратитесь к команде Techpro DC.