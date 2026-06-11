Бюджетный Realme P4R 5G получил экран 144 Hz и аккумулятор на 8000 мАч

Компания Realme представила в Индии недорогой смартфон P4R 5G, который получил быстрый экран и емкий аккумулятор. Аппарат оснащен 6,8-дюймовый IPS-экраном с разрешением HD+ (1570 × 720 пикселей), частотой обновления 144 Hz и пиковой яркостью 1200 нит. Для защиты дисплея от механических повреждений используется стекло Panda-1681. В основе аппаратной платформы лежит процессор MediaTek Dimensity 6300, работающий в сочетании с 4/6 Gb оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 2.2 на 128/256 Gb.

Основная камера получила 50 Мп сенсор с автофокусом, фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. Емкость аккумулятора составила 8000 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 45 Вт. Список характеристик дополняют поддержка модулей Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3, двух SIM-карт и боковой сканер отпечатков пальцев. Смартфон соответствует военному стандарту MIL-STD-810H и обладает защитой от пыли и брызг IP65. Габариты модели составляют 166,4 x 78,2 x 8,8 мм при весе 224 гр. Работает аппарат на базе Android 16 с фирменной надстройкой Realme UI 7.0.

Цены в Индии на Realme P4R 5G: 4/128 Gb — $200, 6/128 Gb — $220, 6/256 Gb — $240. Цветовая палитра корпуса: черная, серебристая и фиолетовая.