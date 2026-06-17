В Steam проходит летний фестиваль «Играм быть» с сотнями демоверсий новых тайтлов

В Steam проходит летний фестиваль «Играм быть» (Next Fest), в рамках которого пользователи могут совершенно бесплатно опробовать сотни демоверсий будущих новинок.
Представлены проекты самых разных жанров — от шутеров и ролевых игр до стратегий и хорроров. Valve опубликвала на своем YouTube-канале небольшой трейлер, в котором показала фрагменты некоторых игр, участвующих в фестивале. По традиции пробные версии разделены по жанрам, персональным рекомендациям и другим критериям.
Фестиваль Next Fest завершится 22 июня в 21:00 по бакинскому времени.