В честь 40-летия компании MSI представлен игровой ноутбук Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic

В этом году тайваньская компания MSI отмечает 40-летний юбилей. В честь этого события на Computex 2026 был представлен флагманский ноутбук Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic в уникальном дизайне. Лимитированная модель получила оформление, вдохновленное созвездием Дракона.

Корпус ноутбука выполнен с использованием металлического травления и анодированного покрытия. По словам производителя, такая обработка не только подчеркивает декоративные элементы, но и повышает долговечность поверхности. Тачпад выполнен в виде магического круга, а RGB-подсветка механической клавиатуры SteelSeries Cherry настраивается по зонам. В комплекте с ноутбуком идет коллекционный набор из игровой мыши, коврика и сувенирной монеты.

MSI Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic оснащен 18-дюймовым IPS-экраном с разрешением UHD+ (3840×2400 пикселей). Панель Mini LED поддерживает частоту обновления 240 Hz и имеет сертификацию VESA DisplayHDR 1000, что обеспечивает высокую яркость и контрастность изображения. Заявлен охват 100% цветовой гаммы DCI-P3.

Устройство ориентировано на замену полноценного настольного компьютера. За производительность ноутбука отвечает процессор Intel Core Ultra 9 290HX Plus в связке с мобильной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 (24 Gb памяти GDDR7). Максимальный объем оперативной памяти DDR5 составляет 128 Gb, а для накопителей предусмотрено четыре слота M.2: три с поддержкой NVMe PCIe Gen4 и один совместимый с NVMe PCIe Gen5 SSD. Графический адаптер обеспечивает производительность ИИ на уровне 1824 TOPS и поддерживает максимальную мощность 175 Вт с Dynamic Boost. Благодаря технологии MSI OverBoost суммарная мощность процессора и видеокарты может достигать 270 Вт. За охлаждение отвечает испарительная камера, шесть тепловых трубок и четыре вентилятора.

За автономность ноутбука отвечает батарея емкостью 99,9 Втч. Из портов — два Thunderbolt 5, три USB 3.2 Gen2 Type-A, HDMI 2.1, кардридер SD Express и Ethernet на 2,5 гигабита. Есть поддержка Intel Killer Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, веб-камера с HDR и шесть динамиков. Вес ноутбука составляет 3,6 кг.

Цена и дата начала продаж MSI Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic пока не объявлены.