Süni intellekt bazalarında adınızı tapan servis istifadəyə verildi

OpenAI-nin keçmiş əməkdaşları tərəfindən yaradılan yeni onlayn platforma istifadəçilərə adlarının süni intellekt modellərinin məlumat bazalarında yer alıb-almadığını öyrənməyə imkan verir. Layihə eyni zamanda neyroşəbəkələrin ən çox tanıdığı şəxslərin reytinqini də təqdim edir.
In The Weights adlı xidmət Thomas Dimson və Joey Flynn tərəfindən hazırlanıb. Onlar əvvəllər OpenAI tərəfindən satın alınmış Global Illumination startapının təsisçiləri olublar. Yeni platforma insanın süni intellekt üçün nə dərəcədə “tanınmış” olduğunu müəyyən etməyə çalışır.
Xidmətin prinsipi sadədir: əgər bir şəxsin adı böyük dil modellərinin təlim məlumatlarında kifayət qədər tez-tez rast gəlinirsə, AI onu internetə çıxış olmadan da tanıya bilir. Bu isə həmin şəxsin rəqəmsal məkanda kifayət qədər iz buraxdığını göstərir.
Saytın adı olan In The Weights böyük dil modellərində istifadə olunan və məlumatların saxlanıldığı “çəki” (weights) anlayışına istinad edir. Sistem müxtəlif AI modellərinə eyni sualı ünvanlayır: “Bu şəxs kimdir?” Daha sonra alınan cavabları analiz edərək həmin şəxs üçün xüsusi reytinq formalaşdırır.
Platforma GPT, Claude, Grok, Gemini, DeepSeek, Llama, Qwen, Mistral və digər məşhur süni intellekt modellərinin məlumatlarını müqayisə edir. Nəticədə istifadəçilər AI dünyasında nə qədər tanındıqlarını görə bilirlər.
2026-cı il 23 iyun tarixinə olan məlumata görə, platformanın reytinqində birinci yerdə Taika Waititi, ikinci yerdə Joe Strummer, üçüncü yerdə isə Tammy Wynette qərarlaşıb.