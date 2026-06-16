SpaceX Starlink peyk antenaları üçün aylıq ödəniş tətbiq etdi

İlon Maskın rəhbərlik etdiyi SpaceX şirkəti peyk internet xidməti Starlink üçün qoşulma qaydalarını dəyişib. Yeni qərara əsasən, istifadəçilərə təqdim olunan avadanlıqlar artıq tamamilə pulsuz olmayacaq.
Şirkətin yenilənmiş siyasətinə görə, yeni abunəçilər standart Starlink dəsti üçün ayda 10 dollar ödəməli olacaqlar. Bu məbləğ avadanlığın icarəsi kimi rəsmiləşdirilir, çünki antena və digər qurğular SpaceX-in mülkiyyətində qalır.
Yeni qaydalara əsasən, istifadəçi xidmətdən imtina etdiyi halda Starlink antenasını və əlaqəli avadanlıqları şirkətə geri qaytarmalıdır.
Xatırladaq ki, əvvəllər bəzi ölkələrdə və regionlarda standart Starlink dəsti xidmətə qoşulan müştərilərə əlavə ödənişsiz təqdim olunurdu. Yeni model isə bu praktikanın faktiki olaraq dayandırıldığını göstərir.
Dəyişikliklər yalnız standart istifadəçilərə deyil, daha bahalı Residential Max tarifinin abunəçilərinə də təsir edib.
Əvvəllər bu tarifə qoşulan istifadəçilər kompakt Starlink Mini antenasını əlavə ödəniş etmədən əldə edə bilirdilər. İndi isə bu imkan ləğv olunub və cihaz ayrıca satın alınmalıdır.
SpaceX-in qərarı təkcə ABŞ bazarını deyil, Starlink xidmətinin fəaliyyət göstərdiyi digər ölkələri də əhatə edir.
Şirkətin auditoriyası artıq 12 milyondan çox istifadəçiyə çatdığından, aylıq cəmi 10 dollarlıq əlavə ödəniş belə SpaceX üçün əhəmiyyətli əlavə gəlir mənbəyinə çevrilə bilər.
Sənaye mənbələri tarif dəyişikliklərini Starlink-in yeni nəsil avadanlıqlarının hazırlanması ilə əlaqələndirirlər.
Məlumatlara görə, gələcəkdə təqdim ediləcək Starlink Standard Gen 4 dəsti:
- Daha kompakt ölçülərə sahib olacaq;
- Daha yüksək internet sürətləri təqdim edəcək;
- Gələcək Starlink V3 peyk qruplaşması ilə işləmək üçün optimallaşdırılacaq.
Bundan başqa, növbəti nəsil Starlink Mini terminalı haqqında da ilk məlumatlar ortaya çıxıb. İddialara görə, cihaz daxili batareya, USB-C vasitəsilə şarj doldurma imkanı və mobil istifadə üçün genişləndirilmiş funksiyalar əldə edə bilər.
Ekspertlərin fikrincə, aylıq avadanlıq ödənişinin tətbiqi SpaceX-in Starlink ekosistemini yeniləmək və xidmətin qlobal genişlənməsinə hazırlaşmaq üçün həyata keçirdiyi daha geniş strategiyanın bir hissəsidir.