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19 июня, 2026
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Предзаказы GTA VI стартуют 25 июня

GTA VI

Rockstar Games объявила дату начала предзаказов GTA VI. Игру можно будет купить 25 июня, как на цифровых площадках, так и у ритейлеров. Цена пока неизвестна.

Также компания представила официальный арт и обложку GTA VI.

На данный момент на официальной странице GTA VI среди подтвержденных платформ указаны только PlayStation 5 и Xbox Series X|S.  Релиз игры запланирован на 19 ноября 2026 года.

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