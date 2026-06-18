Предзаказы GTA VI стартуют 25 июня

Rockstar Games объявила дату начала предзаказов GTA VI. Игру можно будет купить 25 июня, как на цифровых площадках, так и у ритейлеров. Цена пока неизвестна.
Также компания представила официальный арт и обложку GTA VI.
Pre-orders for Grand Theft Auto VI will officially begin on June 25 on digital storefronts and at other select retailers.
Check out the official cover art, also available as downloadable artwork at https://t.co/XPwC8URCQ4 pic.twitter.com/pRVXk4eyDQ
— Rockstar Games (@RockstarGames) June 18, 2026
На данный момент на официальной странице GTA VI среди подтвержденных платформ указаны только PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Релиз игры запланирован на 19 ноября 2026 года.