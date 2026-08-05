Самые производительные Android-планшеты июля по версии AnTuTu

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых производительных планшетов на базе Android по итогам июля 2026 года. Оценивалась общая производительность оборудования и программного обеспечения.

Большинство мест в Топ-10 заняли модели на флагманском процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5. На первом месте находится Vivo Pad 6 Pro с результатом 4 101 149 баллов, планшет, который позиционируется как профессиональный. Устройство лидирует уже несколько месяцев подряд. Вторую позицию занимает iQOO Pad6 Pro с 4 066 589 баллами, третью — Lenovo Legion Y700 пятого поколения, набравший 4 011 011 баллов.

В десятку также вошли OPPO Pad 5 Pro, OnePlus Pad 3 Pro, Honor MagicPad3 Pro 13.3, REDMI K Pad 2, OPPO Pad 4 Pro, OnePlus Pad 2 Pro и RedMagic Gaming Tablet 3 Pro.