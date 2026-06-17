У вас новое уведомление: 7 советов по обеспечению цифрового комфорта

Цифровая среда стала неотъемлемой частью повседневной жизни пользователей. Онлайн-общение, рабочие чаты, социальные сети, уведомления приложений и постоянный поток новой информации помогают решать множество задач, однако вместе с удобством могут создавать дополнительную нагрузку на пользователя.
Эксперты «Лаборатории Касперского» отмечают, что сегодня всё больше людей сталкиваются с так называемой цифровой перегрузкой — состоянием, вызванным постоянным присутствием в онлайн-среде, большим количеством уведомлений и необходимостью непрерывно обрабатывать информацию.
По мнению специалистов, важной частью цифрового благополучия становится формирование привычек осознанного использования технологий. Речь идёт не об отказе от цифровых сервисов, а о грамотном управлении своим цифровым пространством и внимательном отношении к потребляемому контенту.
Эксперты компании рекомендуют уделять внимание следующим аспектам цифрового комфорта:
- регулярно пересматривать список платных подписок, удалять неиспользуемые приложения и ненужные файлы;
- настраивать уведомления и периодически использовать режим «не беспокоить»;
- ограничивать поток нежелательного контента и внимательно выбирать источники информации;
- следить за экранным временем и делать регулярные перерывы при длительном использовании гаджетов;
- соблюдать баланс между онлайн- и офлайн-активностями;
- осторожно относиться к публикации личной информации в интернете;
- использовать надёжные защитные решения, эффективность которых подтверждена независимыми тестами.
Эксперты «Лаборатории Касперского» подчёркивают, что цифровой комфорт напрямую связан с цифровой безопасностью. Чем более осознанно человек взаимодействует с онлайн-средой, тем проще ему контролировать информационные потоки, избегать манипуляций и своевременно распознавать потенциальные угрозы.
«Сегодня цифровая среда сопровождает человека практически непрерывно. Пользователи постоянно получают уведомления, сообщения, новости — весь этот контент конкурирует за их внимание. В результате многие начинают испытывать усталость, стресс и снижение концентрации. Поэтому цифровая гигиена становится такой же важной частью повседневной жизни, как забота о физическом здоровье. Регулярная настройка уведомлений, контроль экранного времени и осознанное потребление информации помогают не только сохранить эмоциональный комфорт, но и снизить риски столкновения с мошенничеством и другими киберугрозами», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.