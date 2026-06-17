У вас новое уведомление: 7 советов по обеспечению цифрового комфорта

Цифровая среда стала неотъемлемой частью повседневной жизни пользователей. Онлайн-общение, рабочие чаты, социальные сети, уведомления приложений и постоянный поток новой информации помогают решать множество задач, однако вместе с удобством могут создавать дополнительную нагрузку на пользователя.

Эксперты «Лаборатории Касперского» отмечают, что сегодня всё больше людей сталкиваются с так называемой цифровой перегрузкой — состоянием, вызванным постоянным присутствием в онлайн-среде, большим количеством уведомлений и необходимостью непрерывно обрабатывать информацию.

По мнению специалистов, важной частью цифрового благополучия становится формирование привычек осознанного использования технологий. Речь идёт не об отказе от цифровых сервисов, а о грамотном управлении своим цифровым пространством и внимательном отношении к потребляемому контенту.

Эксперты компании рекомендуют уделять внимание следующим аспектам цифрового комфорта:

регулярно пересматривать список платных подписок, удалять неиспользуемые приложения и ненужные файлы;

настраивать уведомления и периодически использовать режим «не беспокоить»;

ограничивать поток нежелательного контента и внимательно выбирать источники информации;

следить за экранным временем и делать регулярные перерывы при длительном использовании гаджетов;

соблюдать баланс между онлайн- и офлайн-активностями;

осторожно относиться к публикации личной информации в интернете;

использовать надёжные защитные решения, эффективность которых подтверждена независимыми тестами.

Эксперты «Лаборатории Касперского» подчёркивают, что цифровой комфорт напрямую связан с цифровой безопасностью. Чем более осознанно человек взаимодействует с онлайн-средой, тем проще ему контролировать информационные потоки, избегать манипуляций и своевременно распознавать потенциальные угрозы.