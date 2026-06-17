spot_img
18 июня, 2026
ДомойSoftwareКибербезопасностьУ вас новое уведомление: 7 советов по обеспечению цифрового комфорта

У вас новое уведомление: 7 советов по обеспечению цифрового комфорта

Kaspersky

Цифровая среда стала неотъемлемой частью повседневной жизни пользователей. Онлайн-общение, рабочие чаты, социальные сети, уведомления приложений и постоянный поток новой информации помогают решать множество задач, однако вместе с удобством могут создавать дополнительную нагрузку на пользователя.

Эксперты «Лаборатории Касперского» отмечают, что сегодня всё больше людей сталкиваются с так называемой цифровой перегрузкой — состоянием, вызванным постоянным присутствием в онлайн-среде, большим количеством уведомлений и необходимостью непрерывно обрабатывать информацию.

По мнению специалистов, важной частью цифрового благополучия становится формирование привычек осознанного использования технологий. Речь идёт не об отказе от цифровых сервисов, а о грамотном управлении своим цифровым пространством и внимательном отношении к потребляемому контенту.

Эксперты компании рекомендуют уделять внимание следующим аспектам цифрового комфорта:

  • регулярно пересматривать список платных подписок, удалять неиспользуемые приложения и ненужные файлы;
  • настраивать уведомления и периодически использовать режим «не беспокоить»;
  • ограничивать поток нежелательного контента и внимательно выбирать источники информации;
  • следить за экранным временем и делать регулярные перерывы при длительном использовании гаджетов;
  • соблюдать баланс между онлайн- и офлайн-активностями;
  • осторожно относиться к публикации личной информации в интернете;
  • использовать надёжные защитные решения, эффективность которых подтверждена независимыми тестами.

Эксперты «Лаборатории Касперского» подчёркивают, что цифровой комфорт напрямую связан с цифровой безопасностью. Чем более осознанно человек взаимодействует с онлайн-средой, тем проще ему контролировать информационные потоки, избегать манипуляций и своевременно распознавать потенциальные угрозы.

«Сегодня цифровая среда сопровождает человека практически непрерывно. Пользователи постоянно получают уведомления, сообщения, новости — весь этот контент конкурирует за их внимание. В результате многие начинают испытывать усталость, стресс и снижение концентрации. Поэтому цифровая гигиена становится такой же важной частью повседневной жизни, как забота о физическом здоровье. Регулярная настройка уведомлений, контроль экранного времени и осознанное потребление информации помогают не только сохранить эмоциональный комфорт, но и снизить риски столкновения с мошенничеством и другими киберугрозами», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Предыдущая статья
Планшет Lenovo Tab Plus Gen 2 получил мощную аудиосистему от JBL из девяти динамиков
Следующая статья
Xbox Game Studios-un rəhbəri Microsoft-dan ayrıldı
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,761ФанатыМне нравится
1,008ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»