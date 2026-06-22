Neuralink-in rəqibi ilk dəfə insan beyninə neyroimplant yerləşdirdi

ABŞ-ın Paradromics şirkəti ilk dəfə olaraq öz beyin implantını insan üzərində uğurla sınaqdan keçirib. Əməliyyat iyunun əvvəlində University of Michigan-də həyata keçirilib. Pasiyent isə hərəkət neyronlarının xəstəliyi səbəbindən normal danışmaq qabiliyyətini itirmiş qadın olub.
Connexus adlanan implant danışığı birbaşa bərpa etmir. Bunun əvəzinə, o, insanın danışmağa cəhd edərkən beyində yaranan siqnalları oxuyur və onları kompüterə ötürür. Daha sonra xüsusi proqram təminatı həmin siqnalları mətnə və ya süni səsə çevirir.
Prototip beynin səthinə yerləşdirilir və neyron aktivliyini qeydə almaq üçün yüzlərlə ultra nazik elektroddan istifadə edir. Əməliyyatdan sonra pasiyent evə buraxılıb və yaxın həftələrdə sistemin düşüncə ilə formalaşan nitqi tanıması üçün təlim mərhələsinə başlanılacaq.
Mütəxəssislər Connexus-u Neuralink layihəsinin əsas rəqiblərindən biri hesab edirlər. Klinik sınaqlar uğurlu olarsa, texnologiya danışmaq qabiliyyətini itirmiş insanlara kömək edə, gələcəkdə isə protezlərin idarə olunması və müxtəlif nevroloji xəstəliklərin müalicəsində istifadə oluna bilər.