ВОЗ оценит влияние генеративного ИИ на психическое здоровье

Генеративный ИИ все чаще используют для эмоциональной поддержки, но его влияние на психическое здоровье изучено недостаточно. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собирается оценить влияние ИИ и создать единые правила его ответственного использования.

ВОЗ создает глобальный консорциум центров по ИИ и здоровью — сеть ведущих институтов будет помогать странам выработать единые правила использования искусственного интеллекта. Первым центром стал Делфтский технический университет (TU Delft) в Нидерландах, который получил статус Сотрудничающего центра ВОЗ по управлению ИИ в здравоохранении, включая этику.

Поводом для создания консорциума стали результаты семинара, который прошел еще 29 января в рамках официального мероприятия India AI Impact Summit 2026 при поддержке ВОЗ. Более 30 международных специалистов в области ИИ, психического здоровья, этики и публичной политики пришли к общему выводу: использование генеративного ИИ следует рассматривать как фактор, влияющий на общественное психическое здоровье. Речь идет прежде всего о чат-ботах, которые не проектировались и не тестировались для психологической поддержки, но все чаще используются именно для этого.

«Поскольку ИИ все чаще взаимодействует с людьми в моменты эмоциональной уязвимости, мы должны обеспечивать, чтобы эти системы были спроектированы и управлялись с приоритетом безопасности, ответственности и благополучия человека», — отметил доктор Ален Лабрик, директор Департамента данных, цифрового здравоохранения, аналитики и ИИ ВОЗ.

Специалисты сформулировали три ключевые рекомендации:

Признать генеративный ИИ проблемой общественного психического здоровья. Правительствам, системам здравоохранения и промышленности необходимо учитывать более широкий эффект всех генеративных ИИ-инструментов, а не только тех, которые специально предназначены для психического здоровья.

Интегрировать психическое здоровье в оценку воздействия ИИ. Рамки оценки должны измерять как краткосрочные, так и долгосрочные эффекты, включая такие риски, как эмоциональная зависимость.

Совместная разработка ИИ-инструментов с экспертами и пользователями. ИИ-решения для психического здоровья должны разрабатываться совместно с психиатрами, исследователями и лицами с личным опытом, включая молодежь. Инструменты должны быть основаны на доказательствах и адаптированы к культурным, языковым и контекстуальным различиям.

ВОЗ подчеркивает, что консорциум — это не попытка запретить ИИ в сфере здоровья, а инфраструктура для того, чтобы управление ИИ основывалось на доказательствах, этике и потребностях разных стран.