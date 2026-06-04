Microsoft представил ИИ-помощника Scout, созданного на базе OpenClaw

На конференции Build 2026 компания Microsoft представила ИИ-помощника Scout в Windows, созданного на базе открытой архитектуры OpenClaw. В отличие от Copilot, который работает внутри отдельных приложений, Scout способен самостоятельно анализировать данные из разных сервисов и выполнять задачи без постоянного участия пользователя.

Как пояснил вице-президент проекта Microsoft Scout Омар Шахин (Omar Shahine), нейросеть обладает расширенными возможностями и функционирует в качестве постоянно активного помощника внутри экосистемы Microsoft 365, а также может совершать телефонные звонки. База для рекомендаций формируется за счет самостоятельного анализа электронной почты и расшифровок бесед из Teams. «Это совершенно иной тип ИИ, нежели чат-бот», отметил Шахин.

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Scout может помогать с планированием встреч, подготовкой черновиков писем, оформлением отчетов о расходах и организацией рабочих процессов. Кроме того, ИИ-помощник умеет отслеживать дорожную обстановку и календарь пользователя, чтобы заранее подсказывать оптимальное время для выезда на встречи или другие мероприятия.

Внутри компании новым помощником уже пользуются более 3 тыс. сотрудников — тестирование показало высокую эффективность инструмента. Разворачивать доступ к Scout будут постепенно, пока его могут попробовать только клиенты Microsoft Frontier в США.

Отдельное внимание Microsoft уделил безопасности. Несмотря на использование OpenClaw, который ранее критиковали за потенциальные риски доступа к корпоративным данным, компания заявляет, что система работает в изолированной среде без доступа к закрытый информации. Безопасность обеспечивается решениями Agent 365, Purview и Defender. «Мы используем OpenClaw в облачной среде, в изолированной среде, и относимся к OpenClaw как к ненадежному ресурсу, поэтому у него нет доступа к вашим данным Microsoft 365», — подчеркнул Шахин.