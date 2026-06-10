İlon Mask kosmosda AI məlumat mərkəzi qurmağa hazırlaşır

İlon Mask süni intellekt infrastrukturu ilə bağlı növbəti ambisiyalı layihəsinin ilk detallarını açıqlayıb. SpaceX rəhbərinin sözlərinə görə, şirkət AI hesablamalarını birbaşa orbitdə həyata keçirə bilən AI1 adlı xüsusi peyk üzərində çalışır. Bu layihə gələcəkdə kosmosda yerləşən nəhəng AI məlumat mərkəzləri şəbəkəsinin əsasını qoya bilər.
Maskın təqdim etdiyi məlumata görə, AI1 peyki təsirli texniki göstəricilərə sahib olacaq. Aparatın hər biri 70 metr uzunluğunda olan iki nəhəng günəş paneli ilə təchiz edilməsi planlaşdırılır. Bu panellər 120-150 kVt arasında enerji istehsal edə biləcək.
Peykin mərkəzində yüksək məhsuldarlıqlı prosessorlardan ibarət hesablama modulu yerləşəcək. Süni intellekt hesablamaları zamanı yaranan yüksək istiliyi aradan qaldırmaq üçün isə sahəsi 110 kvadratmetr olan xüsusi radiator sistemi quraşdırılacaq. Radiator əlavə olaraq mikrometeoritlərdən qorunma sistemi ilə təchiz ediləcək.
Mask bildirib ki, AI1 yalnız başlanğıcdır. SpaceX uzunmüddətli perspektivdə orbitdə yerləşən təxminən bir milyon belə peykdən ibarət qlobal AI məlumat mərkəzləri şəbəkəsi yaratmağı planlaşdırır. Bu sistem süni intellekt hesablamalarının bir hissəsini Yer kürəsindən kənara çıxarmağa imkan verə bilər.
Layihənin vacib hissələrindən biri də peyklər arasında yüksək sürətli məlumat mübadiləsidir. Bunun üçün AI1 peykləri Starlink sistemində istifadə olunan mürəkkəb anten texnologiyalarından yararlanacaq.
Bu miqyaslı layihəni dəstəkləmək üçün SpaceX istehsal imkanlarını da genişləndirir. Şirkət Texas ştatının Bastrop şəhərində yerləşən Gigasat zavodunu böyütməyi planlaşdırır. Məlumata görə, müəssisənin ümumi sahəsi gələcəkdə 1 milyon kvadratmetrdən çox olacaq və burada AI1 peykləri üçün lazım olan günəş panelləri və digər komponentlər istehsal ediləcək.