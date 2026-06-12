В Баку наградили победителей международных олимпиад и конкурсов, организованных Global Olympiad Center

6 июня в Центре Гейдара Алиева состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров международных предметных олимпиад и конкурсов, организованных Global Olympiad Center (GOC). Мероприятие объединило талантливых школьников со всей страны, добившихся высоких результатов на национальных этапах престижных международных соревнований в 2025–2026 учебном году.

В ходе церемонии были награждены обладатели золотых, серебряных и бронзовых медалей олимпиад и конкурсов: AI Azərbaycan, AzMİO, AzFO, Einstein Olympiad, HIPPO English Olympiad, Brainiacs, Spirit of Math, STEMCO, UAMO и Olympiad USA. Эти проекты охватывают широкий спектр дисциплин — от математики и естественных наук до английского языка, искусственного интеллекта и STEM-направлений.

Одним из ключевых моментов мероприятия стало представление команд, которые будут представлять Азербайджан на международных площадках. Организаторы подчеркнули важность участия школьников в глобальных образовательных инициативах, способствующих развитию критического мышления, исследовательских навыков и конкурентоспособности на международном уровне.

Особое внимание участников и гостей привлекло объявление победителей Стипендиальной программы GOC, направленной на поддержку наиболее талантливых и успешных школьников страны. В рамках программы были вручены именные стипендии:

Diamond Scholarship имени Гейдара Алиева;

Gold Scholarship имени Полада Гашимова;

Silver Scholarship имени Лютфи Заде;

Bronze Scholarship имени Насреддина Туси.

В число обладателей вошли учащиеся, продемонстрировавшие лучшие результаты по итогам международных олимпиад сезона 2025–2026.

Согласно рейтингу TOP-10 GOC ими стали:

Mahammad Abbasli (5 класс) Turan Abdulla (4 класс) Marziyye Kazimova (6 класс) Shamil Memmedli (5 класс) Huseynagha Huseynov (8 класс) Said Dadashzada (4 класс) Balabey Musayev (4 класс) Daria Dmitriyeva (9 класс) Mikhail Dmitriyev (3 класс) Javidan Mahmudzade (9 класс)

Примечательно, что в число сильнейших участников сезона вошли школьники разных возрастных категорий — от 3 до 9 класса, что свидетельствует о высоком уровне академической подготовки и устойчивом интересе азербайджанских учащихся к международному олимпиадному движению.

Также были отмечены и получили памятные дипломы лучшие ученики страны с 1 по 11 классы, показавшие наивысшие результаты по итогам олимпиадного года в своих возрастных категориях. Ими стали:

1 класс – Said Shirinov, Средняя школа № 10 г. Хырдалан

2 класс – Sara Abdullabayli, Средняя школа №3

3 класс — Mikhail Dmitriyev, Landau School

4 класс — Turan Abdulla, Средняя школа № 5 г. Хырдалан

5 класс — Mahammad Abbasli, İDRAK Liseyi

6 класс- Marziyye Kazimova, Средняя школа №252

7 класс – Ilkin Amashzada, Средняя школа №252

8 класс — Huseynagha Huseynov, Лицей имени академика Зарифы Алиевой

9 класс — Daria Dmitriyeva, Landau School

10 класс – Rashad Nabiyev, Средняя школа-лицей №182

11 класс — Adam Ali, BAKI İSTANBUL LİSEYİ

Отдельные награды получили волонтеры, которые в течение учебного года активно участвовали в реализации образовательных и олимпиадных проектов Global Olympiad Center.

Выступая на церемонии, представители GOC отметили, что интерес школьников к международным академическим соревнованиям продолжает расти, а достижения азербайджанских учащихся на международной арене становятся важным показателем развития интеллектуального потенциала страны.

Global Olympiad Center поздравил всех победителей, призеров, стипендиатов, учителей, родителей и волонтеров с достигнутыми успехами и выразил уверенность, что новый учебный год принесет еще больше ярких достижений и международных побед.

Учитывая растущую роль технологий, искусственного интеллекта, математики и естественных наук в современной экономике, участие школьников в международных олимпиадах становится важным элементом подготовки будущих специалистов для сфер STEM, IT и инноваций. Подобные проекты позволяют выявлять талантливую молодежь на ранних этапах и создавать условия для ее дальнейшего профессионального роста и международной конкурентоспособности.