В Баку наградили победителей международных олимпиад и конкурсов, организованных Global Olympiad Center

6 июня в Центре Гейдара Алиева состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров международных предметных олимпиад и конкурсов, организованных Global Olympiad Center (GOC). Мероприятие объединило талантливых школьников со всей страны, добившихся высоких результатов на национальных этапах престижных международных соревнований в 2025–2026 учебном году.
В ходе церемонии были награждены обладатели золотых, серебряных и бронзовых медалей олимпиад и конкурсов: AI Azərbaycan, AzMİO, AzFO, Einstein Olympiad, HIPPO English Olympiad, Brainiacs, Spirit of Math, STEMCO, UAMO и Olympiad USA. Эти проекты охватывают широкий спектр дисциплин — от математики и естественных наук до английского языка, искусственного интеллекта и STEM-направлений.
Одним из ключевых моментов мероприятия стало представление команд, которые будут представлять Азербайджан на международных площадках. Организаторы подчеркнули важность участия школьников в глобальных образовательных инициативах, способствующих развитию критического мышления, исследовательских навыков и конкурентоспособности на международном уровне.
Особое внимание участников и гостей привлекло объявление победителей Стипендиальной программы GOC, направленной на поддержку наиболее талантливых и успешных школьников страны. В рамках программы были вручены именные стипендии:
- Diamond Scholarship имени Гейдара Алиева;
- Gold Scholarship имени Полада Гашимова;
- Silver Scholarship имени Лютфи Заде;
- Bronze Scholarship имени Насреддина Туси.
В число обладателей вошли учащиеся, продемонстрировавшие лучшие результаты по итогам международных олимпиад сезона 2025–2026.
Согласно рейтингу TOP-10 GOC ими стали:
- Mahammad Abbasli (5 класс)
- Turan Abdulla (4 класс)
- Marziyye Kazimova (6 класс)
- Shamil Memmedli (5 класс)
- Huseynagha Huseynov (8 класс)
- Said Dadashzada (4 класс)
- Balabey Musayev (4 класс)
- Daria Dmitriyeva (9 класс)
- Mikhail Dmitriyev (3 класс)
- Javidan Mahmudzade (9 класс)
Примечательно, что в число сильнейших участников сезона вошли школьники разных возрастных категорий — от 3 до 9 класса, что свидетельствует о высоком уровне академической подготовки и устойчивом интересе азербайджанских учащихся к международному олимпиадному движению.
Также были отмечены и получили памятные дипломы лучшие ученики страны с 1 по 11 классы, показавшие наивысшие результаты по итогам олимпиадного года в своих возрастных категориях. Ими стали:
1 класс – Said Shirinov, Средняя школа № 10 г. Хырдалан
2 класс – Sara Abdullabayli, Средняя школа №3
3 класс — Mikhail Dmitriyev, Landau School
4 класс — Turan Abdulla, Средняя школа № 5 г. Хырдалан
5 класс — Mahammad Abbasli, İDRAK Liseyi
6 класс- Marziyye Kazimova, Средняя школа №252
7 класс – Ilkin Amashzada, Средняя школа №252
8 класс — Huseynagha Huseynov, Лицей имени академика Зарифы Алиевой
9 класс — Daria Dmitriyeva, Landau School
10 класс – Rashad Nabiyev, Средняя школа-лицей №182
11 класс — Adam Ali, BAKI İSTANBUL LİSEYİ
Отдельные награды получили волонтеры, которые в течение учебного года активно участвовали в реализации образовательных и олимпиадных проектов Global Olympiad Center.
Выступая на церемонии, представители GOC отметили, что интерес школьников к международным академическим соревнованиям продолжает расти, а достижения азербайджанских учащихся на международной арене становятся важным показателем развития интеллектуального потенциала страны.
Global Olympiad Center поздравил всех победителей, призеров, стипендиатов, учителей, родителей и волонтеров с достигнутыми успехами и выразил уверенность, что новый учебный год принесет еще больше ярких достижений и международных побед.
Учитывая растущую роль технологий, искусственного интеллекта, математики и естественных наук в современной экономике, участие школьников в международных олимпиадах становится важным элементом подготовки будущих специалистов для сфер STEM, IT и инноваций. Подобные проекты позволяют выявлять талантливую молодежь на ранних этапах и создавать условия для ее дальнейшего профессионального роста и международной конкурентоспособности.