spot_img
3 июня, 2026
ДомойSoftwareИгрыFable oyununun çıxışı 2027-ci ilə təxirə salındı

Fable oyununun çıxışı 2027-ci ilə təxirə salındı

Microsoft uzun müddətdir gözlənilən Fable oyununun çıxış tarixini yenidən dəyişdiyini elan edib. Beləliklə, məşhur fantaziya RPG seriyasının yeni hissəsi 2027-ci ilin fevral ayında satışa çıxacaq.

Şirkətin açıqlamasına görə, əvvəl nəzərdə tutulan buraxılış pəncərəsi — 2026-cı ilin payız və qış ayları — böyük oyunlarla həddindən artıq dolu idi. Həmin dövrdə bazara Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day, Call of Duty: Modern Warfare 4, Control Resonant, Star Wars: Galactic Racer və ən əsası, çoxdan gözlənilən Grand Theft Auto VI çıxacaq.

Məhz buna görə Microsoft oyunun əlavə vaxt qazanmasının daha doğru qərar olduğunu düşünür.

Bununla belə, oyunsevərlər üçün xoş xəbər də var. Tərtibatçılar yaxın günlərdə Fable-ın yeni oyun prosesini nümayiş etdirəcəklər. Yeni gameplay görüntülərinin 7 iyun tarixində keçiriləcək Xbox Games Showcase tədbirində təqdim olunacağı gözlənilir.

Xatırladaq ki, Fable oyunu Playground Games studiyası tərəfindən hazırlanır. Komanda daha çox məşhur Forza Horizon seriyası ilə tanınır. Layihə ilk dəfə 2020-ci ildə elan edilmişdi və əvvəlcə 2025-ci ildə təqdim olunması planlaşdırılırdı.

Предыдущая статья
Dell MacBook Neo-ya rəqib hazırladı: XPS 13 təqdim olundu
Следующая статья
Huawei nova 16 seriyası təqdim olundu — 200 MP kamera və 7000 mAh batareya ilə
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,766ФанатыМне нравится
1,009ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»