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17 июня, 2026
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AzInTelecom заблокировал более 73 тысяч недействительных IMEI-кодов

AzInTelecom

ООО «AzInTelecom», входящее в состав AZCON Holding, продолжает меры по предотвращению регистрации мобильных устройств, ввозимых в Азербайджан, с использованием недействительных IMEI-кодов.

В рамках проводимых мер на сегодняшний день 73 056 дублированных IMEI-кодов получили статус «клон» и были заблокированы. В результате исследований было установлено, что с использованием дублированных IMEI-кодов было предпринято 1 574 050 попыток подключения к мобильным сетям Азербайджана. Все эти попытки были выявлены и предотвращены Системой регистрации мобильных устройств (MCQS) компании AzInTelecom.

Согласно «Правилам регистрации мобильных устройств», утверждённым решением Кабинета министров, IMEI-коды мобильных устройств, ввезённых в Азербайджан из-за рубежа, должны быть зарегистрированы в течение 30 дней для их использования в телекоммуникационной сети страны. Регистрацию можно пройти онлайн через портал mygov либо обратившись в почтовые отделения.

Меры по предотвращению регистрации мобильных устройств с недействительными IMEI-кодами направлены как на защиту прав абонентов, так и на обеспечение прозрачности на рынке мобильной связи. ООО «AzInTelecom» рекомендует гражданам перед покупкой мобильного телефона проверять IMEI-код, указанный на коробке устройства, через портал mygov и отдавать предпочтение авторизованным магазинам.

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