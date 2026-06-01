«Azercell Könüllüləri» реализовали социальную инициативу ко Дню защиты детей

1 июня, в Международный день защиты детей, участники инициативы «Azercell Könüllüləri» («Волонтеры Azercell») организовали познавательно-развлекательную программу для воспитанников учреждения социального обслуживания «Детский дом №1», действующего при Агентстве социальных услуг Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

Продолжая серию праздничных инициатив, волонтеры, ранее организовавшие для детей развлекательную программу по случаю праздника Гурбан, на этот раз подготовили образовательное мероприятие. Наряду с проявлением заботы и внимания к детям, его целью стало содействие формированию у них практических навыков безопасного поведения.

Для детей в возрасте от 9 до 15 лет был проведен интерактивный тренинг по основам гражданской обороны и безопасного поведения. В ходе занятия участники познакомились с потенциальными рисками, с которыми могут столкнуться в повседневной жизни, а также получили практические рекомендации по действиям в чрезвычайных ситуациях и соблюдению мер безопасности.

Особый интерес у детей вызвал конкурс рисунков «Безопасность глазами детей», в рамках которого они смогли творчески выразить свое видение безопасности. Инициатива успешно объединила элементы обучения и творчества, способствуя более глубокому восприятию полученных знаний.

По завершении мероприятия всем участникам были вручены памятные подарки по случаю Международного дня защиты детей.

Следует отметить, что команда «Azercell Könüllüləri» ведет свою деятельность с 2001 года. Волонтерская инициатива реализует проекты, направленные на поддержку социально уязвимых групп населения, а также содействует развитию детей и молодежи через образовательные, социальные и общественно значимые программы.