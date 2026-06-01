Nar продолжает поддерживать образование молодежи

1 июня, 2026
Выгодный мобильный оператор Nar продолжает реализовывать инициативы, направленные на развитие образования, по случаю 1 июня Международного дня защиты детей. В рамках этой знаменательной даты компания передала 20 ноутбуков Республиканскому лицею с химико-биологическим уклоном, расположенному в Баку.

Директор Республиканского лицея с химико-биологическим уклоном и представитель компании Nar, принявшие участие в мероприятии, отметили, что обеспечение молодежи качественным образованием и расширение возможностей использования современных технологий имеют важное значение для будущего развития страны. Было подчеркнуто, что переданные ноутбуки будут способствовать развитию знаний и навыков учащихся, а подобные образовательные инициативы содействуют подготовке квалифицированных специалистов, которые в будущем внесут вклад в развитие науки и экономики страны.

Следует отметить, что Nar определяет поддержку образования и развития молодежи как одно из ключевых направлений своей корпоративной социальной ответственности. Компания вносит вклад в повышение знаний и навыков молодежи посредством награждения студентов, показавших высокие результаты на вступительных экзаменах, организации профессиональных тренингов для лиц с нарушениями речи и слуха, а также поддержки различных образовательных и развивающих проектов.

