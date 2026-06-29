ASUS: Kompüter qiymətlərində kəskin artım dövrü artıq geridə qalıb

ASUS hesab edir ki, fərdi kompüter və noutbuk bazarında qiymətlərin sürətlə bahalaşdığı dövr sona çatır. Şirkətin Sistem Biznesi bölməsinin rəhbəri Yi-Siang Liao bildirib ki, qarşıdakı rüblərdə qiymətlər artsa da, bu artım əvvəlki qədər kəskin olmayacaq.
Onun sözlərinə görə, 2026-cı ilin üçüncü rübündə hazır kompüter və noutbukların qiymətləri təxminən 1–9% aralığında yüksələcək. İki rəqəmli bahalaşma isə hələlik gözlənilmir. Bunun əsas səbəbi son aylarda əhəmiyyətli dərəcədə bahalaşmış əsas komponentlərin – operativ yaddaş və məlumat daşıyıcılarının qiymətlərində artım tempinin zəifləməsidir.
Bununla belə, bu tendensiyanın yalnız bir rüb davam edib-etməyəcəyi hələ məlum deyil. Qiymətlərin yüksək qalması və eyni zamanda qlobal PC bazarında 10–15% həcmində daralma bir çox təchizatçını narahat edir. Gözləntilərə görə, şirkətlər gəlirlərini əsasən qiymət artımı hesabına qoruyacaq, çünki tədarük həcmləri azalmağa davam edir.
ASUS özü isə ötən illə müqayisədə 25% gəlir artımı əldə etdiyini açıqlayıb. Bu nəticədə əsas pay premium seqmentə məxsus məhsulların olub. Hazırda yüksək səviyyəli kompüter və noutbuklar şirkətin ümumi PC satışlarının 60%-ni təşkil edir. Məhz bu modellər son dövrdə ya çatışmazlıq səbəbindən anbarda tapılmır, ya da yüksək qiymətlərlə satılırdı.
Digər tərəfdən, bazar analitikləri yaddaş bazarında vəziyyətin hələ də gərgin olduğunu bildirirlər. Onların proqnozuna görə, DRAM yaddaş çiplərinin qiyməti hər rübdə təxminən 50% artmağa davam edə bilər və bazarda sabitliyin 2028-ci ildən əvvəl bərpa olunacağı gözlənilmir.
Məlumatlara əsasən, DRAM istehsalçıları artıq HBM yaddaşından əldə etdikləri gəlirin pik həddə çatdığını nəzərə alaraq, standart təyinatlı yaddaş çiplərinin istehsalını artırmağa çalışırlar. Buna baxmayaraq, istehlakçı seqmentində DRAM və SSD məhsulları üzrə qiymətlər iki rəqəmli templə yüksəlməkdə davam edir. Son rübdə isə yaddaş qiymətləri əvvəlki rüblə müqayisədə 89% artıb.