Apple MacBook Neo şirkət tarixinin ən sürətlə satılan Mac modellərindən biri oldu

Apple-ın yeni MacBook Neo noutbuku bazarda gözlənildiyindən də böyük maraqla qarşılanıb. IDC-nin məlumatına görə, satışa çıxarıldıqdan sonra ilk rübdə şirkət təxminən 1,1 milyon cihaz tədarük edib. Bu göstərici son illərdə təqdim olunan yeni Mac modelləri arasında ən uğurlu nəticələrdən biri hesab olunur.
Müqayisə üçün qeyd edək ki, daha əvvəl təqdim olunan M5 prosessorlu MacBook Air və MacBook Pro modellərinin satışları eyni dövrdə müvafiq olaraq təxminən 900 min və 550 min ədəd təşkil edib.
Maraqlısı budur ki, MacBook Neo yalnız mart ayının ortalarında satışa çıxarılıb və hesabat dövrünün sonuna qədər bazarda cəmi üç həftəyə yaxın mövcud olub. Analitiklərin fikrincə, əsas satış artımı artıq aprel ayında qeydə alınıb. Bu isə o deməkdir ki, cihazın real bazar potensialı mövcud göstəricilərdən daha yüksək ola bilər.
Statistikaya əsasən, bütün tədarük edilən MacBook Neo modellərinin təxminən 44%-i ABŞ bazarının payına düşüb. Bir sıra ölkələrdə isə yüksək tələbat səbəbindən pərakəndə satış şəbəkələri anbar ehtiyatlarının çatışmazlığı ilə üzləşiblər.
Ekspertlər hesab edirlər ki, MacBook Neo Apple-ın 400-699 dollar qiymət seqmentində mövqeyini əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirə bilər. Hazırda şirkətin bu kateqoriyadakı payı təxminən 2% təşkil edir, lakin yeni model sayəsində bu göstəricinin 15%-ə qədər yüksəlməsi gözlənilir.
IDC analitikləri yaxın aylarda istehsal həcmlərinin artırılması və cihazın daha çox bazarda əlçatan olması ilə MacBook Neo satışlarının artmağa davam edəcəyini proqnozlaşdırırlar.