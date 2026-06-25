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26 июня, 2026
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Apple məhsullarını rəsmi olaraq Bakcell Shop-da əldə et!

Bakcell

Bakcell artıq Apple məhsullarının Azərbaycandakı rəsmi satış mərkəzi statusunu əldə edib. Bununla da istifadəçilər ən yeni iPhone modellərini rəsmi şəkildə birbaşa Bakcell Shop-dan əldə edə biləcəklər.

Xüsusi kampaniya çərçivəsində müştərilər iPhone modellərini 18 ayadək faizsiz və ilkin ödənişsiz əldə etməklə yanaşı, seçilmiş modellər üzrə hər ay 2500 dəqiqə və 50 GB-dək internet hədiyyəsindən də yararlana biləcəklər.

Bu əməkdaşlıq Bakcell-in müştərilərinə qlobal texnologiya brendlərini təqdim etmək və premium xidmət təcrübəsini genişləndirmək istiqamətində atdığı növbəti addımdır. Rəsmi satış statusu istifadəçilərə orijinal məhsul və rəsmi zəmanət üstünlükləri təqdim edir.

Ən yeni iPhone modellərini artıq Bakcell Shop və Bakcell-in rəsmi satış mərkəzlərindən əldə etmək mümkündür.

Bakcell haqqında

Bakcell Azərbaycanın ilk və ən böyük özəl telekommunikasiya şirkətidir. Hazırda şirkət üç milyondan çox müştərini yüksəkkeyfiyyətli və sürətli telekommunikasiya xidmətləri ilə təmin edir. Ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunun ən böyük investorlarından biri olan Bakcell süni intellekt əsaslı innovativ həllərlə Azərbaycanın dayanıqlı inkişafına töhfə verir.

Bakcell müxtəlif ölkələrdə və sahələrdə fəaliyyət göstərən NEQSOL Holding beynəlxalq şirkətlər qrupunun tərkibində olan Azerconnect Group-a daxildir.

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