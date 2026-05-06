Трейлер и первые детали EA Sports UFC 6

6 мая, 2026
В конце апреля Electronic Arts официально анонсировала симулятор смешанных единоборств EA Sports UFC 6, а также открыла предзаказы на игру. Вслед за анонсом компания опубликовала двухминутный трейлер, в котором показала кадры с реальным геймплеем, а также рассказала некоторые детали игры.

Бои стали еще более реалистичными. В UFC 6 разработчики реализовали системы Markerless Capture, Sapien и Real-Time Contact, благодаря чему спортсмены более правдоподобно двигаются, наносят удары и реагируют на атаки врага. Управление каждым персонажем будет ощущаться немного по-разному, проявляя их сильные и слабые стороны.

В ролике можно увидеть не только бои, но еще и отрывки из режимов Hall of Legends и The Legacy. Первый из них расскажет истории становления легенд MMA, второй — посвящен созданию и развитию созданного геймером персонажа. Помимо боев на ринге игроки также смогут увидеть закулисье брутального вида спорта.

Базовое издание будет стоить $70, Ultimate Edition — $100. Владельцы расширенной версии получат ранний доступ с 12 июня. Лицом стандартного издания стал бразильский боец и бывший кикбоксер Алекс Перейра, а обложку Ultimate-версии украсил Макс Холлоуэй.

Cимулятор смешанных единоборств EA Sports UFC 6 выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S 19 июня 2026 года. Согласно данным инсайдера billbil-kun, ПК-версия также находится в разработке — порт могут выпустить как одновременно с консольными изданиями, так и позднее.

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007).

