Electronic Arts анонсировала EA Sports UFC 6

29 апреля, 2026
Компания Electronic Arts официально анонсировала следующую часть франшизы EA Sports UFC. Cимулятор смешанных единоборств EA Sports UFC 6 выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S 19 июня 2026 года. Предзаказы уже открыты.

Базовое издание будет стоить $70, Ultimate Edition — $100. Владельцы расширенной версии получат ранний доступ с 12 июня. Лицом стандартного издания стал бразильский боец и бывший кикбоксер Алекс Перейра, а обложку Ultimate-версии украсил Макс Холлоуэй.

Ultimate-издание предоставит геймерам доступ к массе бонусов: Fighter Pass с восемью легендами UFC (двое появятся на старте, остальные будут добавляться постепенно), Expansion Pass с двумя крупными DLC с новыми режимами (появятся до лета 2027 года), а также косметический VIP Pass и набор Rivalry Bundle с двумя уникальными скинами и 500 UFC points.

EA обещает переработанные системы ударов и анимации, а также новые режимы с «иммерсивным сюжетом». Других подробностей, как и трейлера игры, пока нет.

Согласно данным инсайдера billbil-kun, ПК-версия также находится в разработке — порт могут выпустить как одновременно с консольными изданиями, так и позднее.

Предыдущая статья
Samsung-un ağıllı eynəklərinin fotoları təqdim edildi
Следующая статья
Apple süni intellekt strategiyasını yenidən quracaq
Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

