Electronic Arts анонсировала EA Sports UFC 6

Компания Electronic Arts официально анонсировала следующую часть франшизы EA Sports UFC. Cимулятор смешанных единоборств EA Sports UFC 6 выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S 19 июня 2026 года. Предзаказы уже открыты.

Базовое издание будет стоить $70, Ultimate Edition — $100. Владельцы расширенной версии получат ранний доступ с 12 июня. Лицом стандартного издания стал бразильский боец и бывший кикбоксер Алекс Перейра, а обложку Ultimate-версии украсил Макс Холлоуэй.

Ultimate-издание предоставит геймерам доступ к массе бонусов: Fighter Pass с восемью легендами UFC (двое появятся на старте, остальные будут добавляться постепенно), Expansion Pass с двумя крупными DLC с новыми режимами (появятся до лета 2027 года), а также косметический VIP Pass и набор Rivalry Bundle с двумя уникальными скинами и 500 UFC points.

EA обещает переработанные системы ударов и анимации, а также новые режимы с «иммерсивным сюжетом». Других подробностей, как и трейлера игры, пока нет.

Согласно данным инсайдера billbil-kun, ПК-версия также находится в разработке — порт могут выпустить как одновременно с консольными изданиями, так и позднее.