Google объявил дату проведения The Android Show: I/O Edition 2026

6 мая, 2026
Компания Google официально объявила, что The Android Show: I/O Edition 2026 состоится 12 мая 2026 года. Мероприятие начнется в 10:00 утра по тихоокеанскому времени (21:00 по бакинскому времени).

В компании обещают, что «этот год станет одним из самых значимых для Android». Главным анонсом станет презентация Android 17 и совершенно новой операционной системы для ноутбуков и десктопов Aluminum OS — гибрида Android и ChromeOS.

Также ожидаются обновление Wear OS 7, новые функции искусственного интеллекта, развитие AI-агентов и другие проекты. Трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале Android.

Ежегодная конференция Google I/O 2026 пройдет 19 и 20 мая.

