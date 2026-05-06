OpenAI выпустила ИИ-модель GPT-5.5 Instant, которая доступна в ChatGPT по умолчанию

Компания OpenAI представила GPT-5.5 Instant — новую бесплатную базовую модель для чат-бота ChatGPT. Она приходит на смену GPT-5.3 Instant, которую выпустили в начале марта. По данным OpenAI, по сравнению с предыдущей моделью, количество ложных утверждений в таких областях, как юриспруденция, медицина и финансы, снизилось на 52,5%, а неточных утверждений — на 37,3%, особенно в длинных диалогах. При этом сохраняется низкая задержка, характерная для предыдущей версии.

GPT-5.5 Instant лучше справляется с анализом изображений, вопросами в области науки, технологий, инженерии и математики, а также точнее определяет, когда стоит подключать функцию поиска. Особое внимание в новой версии модели было уделено управлению контекстом. Благодаря новой функции Memory Sources, GPT-5.5 Instant эффективнее использует историю чатов, файлы и подключенную почту Gmail, выдавая более персонализированные ответы. Кроме того, пользователи теперь могут видеть, какие именно данные из памяти повлияли на ответ и отметить любой источник как нерелевантный, удалить его или просто скорректировать. Отмечается, что если поделиться с кем-то чатом, этот человек не сможет увидеть источники памяти.

Новая модель стала не такой многословной, как прошлая версия. Разработчики обещают, что в ответах GPT-5.5 Instant надоедливых уточняющих вопросов станет меньше, а «лишних эмодзи» — почти не будет.

Постепенно доступ к GPT-5.5 Instant появится у всех пользователей ChatGPT — она будет установлена как модель по умолчанию. Для разработчиков модель GPT-5.5 будет доступна через API под названием «chat-latest», а версия 5.3 будет доступна в качестве опции для платных пользователей в течение трех месяцев.