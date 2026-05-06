spot_img
6 мая, 2026
ДомойAI / MLOpenAI выпустила ИИ-модель GPT-5.5 Instant, которая доступна в ChatGPT по умолчанию

OpenAI выпустила ИИ-модель GPT-5.5 Instant, которая доступна в ChatGPT по умолчанию

GPT-5.5 Instant

Компания OpenAI представила GPT-5.5 Instant — новую бесплатную базовую модель для чат-бота ChatGPT. Она приходит на смену GPT-5.3 Instant, которую выпустили в начале марта. По данным OpenAI, по сравнению с предыдущей моделью, количество ложных утверждений в таких областях, как юриспруденция, медицина и финансы, снизилось на 52,5%, а неточных утверждений — на 37,3%, особенно в длинных диалогах. При этом сохраняется низкая задержка, характерная для предыдущей версии.

GPT-5.5 Instant

GPT-5.5 Instant лучше справляется с анализом изображений, вопросами в области науки, технологий, инженерии и математики, а также точнее определяет, когда стоит подключать функцию поиска. Особое внимание в новой версии модели было уделено управлению контекстом. Благодаря новой функции Memory Sources, GPT-5.5 Instant эффективнее использует историю чатов, файлы и подключенную почту Gmail, выдавая более персонализированные ответы. Кроме того, пользователи теперь могут видеть, какие именно данные из памяти повлияли на ответ и отметить любой источник как нерелевантный, удалить его или просто скорректировать. Отмечается, что если поделиться с кем-то чатом, этот человек не сможет увидеть источники памяти.

Новая модель стала не такой многословной, как прошлая версия. Разработчики обещают, что в ответах GPT-5.5 Instant надоедливых уточняющих вопросов станет меньше, а «лишних эмодзи» — почти не будет.

Постепенно доступ к GPT-5.5 Instant появится у всех пользователей ChatGPT — она будет установлена как модель по умолчанию. Для разработчиков модель GPT-5.5 будет доступна через API под названием «chat-latest», а версия 5.3 будет доступна в качестве опции для платных пользователей в течение трех месяцев.

Предыдущая статья
“AzInTelecom” GITEX AI 2026 qlobal müzakirələrində
Следующая статья
Трейлер и первые детали EA Sports UFC 6
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,775ФанатыМне нравится
1,015ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»