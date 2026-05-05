6 мая, 2026
Следующая часть Call of Duty не выйдет на PS4

На прошедших выходных инсайдер Alaix сообщил, что следующую часть Call of Duty тестируют на PS4. Эта информация не удивила геймеров, поскольку военные шутеры серии выходили на консолях предыдущего поколения с 2013 по 2025 годы.

Официальный микроблог серии отреагировал на слухи и поставил точку в этом вопросе: «Не уверены, откуда это пошло, но это неправда. Следующая Call of Duty не разрабатывается для PS4».

О предстоящей Call of Duty пока известно очень мало, но игроки предполагают, что это четвертая часть Modern Warfare. Она станет первой за 13 лет игрой серии, которая не выйдет на PS4 (и предположительно на Xbox One). Возможно, что консоли предыдущего поколения последние годы сдерживали технологический потенциал Call of Duty.

Ранее Xbox отказался от выпуска новых частей Call of Duty в Game Pass сразу на релизе. Их будут добавлять в сервис примерно через год после выхода.

