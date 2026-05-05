Asus выпустил портативный OLED-монитор ZenScreen, который может заряжать ноутбук

Компания Asus представила в Европе портативный монитор ZenScreen OLED MQ16FC. Эта одна из самых доступных OLED-панелей среди моделей от известных производителей.

Asus ZenScreen OLED MQ16FC оснащен 16-дюймовой OLED-матрицей с разрешением 1920×1200 пикселей, частотой обновления 60 Hz и временем отклика 1 мс (GtG). Экран с соотношением сторон 16:10 обеспечивает охват 95% цветового пространства DCI-P3 и обеспечивает точность цветопередачи на уровне Delta E < 2, что делает его подходящим не только для работы с документами, но и для базового редактирования фото и видео. Заявлена поддержка функций фильтра синего света и подавления мерцания.

Особенностью устройства стала функция Power Pass-Through: через USB-C монитор способен передавать до 65 Вт мощности напрямую на ноутбук. Это позволяет использовать одно зарядное устройство сразу для двух гаджетов. Также предусмотрены два порта USB-C с поддержкой DisplayPort Alt Mode, разъем mini-HDMI, аудио гнездо для наушников и акселерометр для автоматического поворота изображения. Габариты монитора составляют 35,9 x 23,3 x 0,9 см, вес — 1,3 кг.

Asus ZenScreen OLED MQ16FC уже поступил в продажу на рынок Европы по цене €280.