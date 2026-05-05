Топ-10 функций с поддержкой искусственного интеллекта, на которые стоит обратить внимание при выборе ноутбука в 2026 году

Функции ноутбуков с поддержкой искусственного интеллекта становятся важны по одной причине: они меняют подход к повседневному использованию ноутбука, а не только его характеристики. Когда такие задачи, как поиск, субтитры, эффекты камеры и быстрые действия, выполняются локально с помощью NPU, они, как правило, реагируют быстрее, потребляют меньше заряда батареи и меньше зависят от идеального интернет-соединения. Именно поэтому «готовность к ИИ» теперь является реальной категорией покупок, а не расплывчатым обозначением.

Если вы обновляете свой ноутбук в этом году, то меньше внимания уделяйте рекламе и больше — функциям, которые будут экономить время каждый день: надежный NPU, ИИ-инструменты на уровне операционной системы, которые будут интегрированы в ваш рабочий процесс, практичные улучшения для видеозвонков и совещаний, а также достаточный объем оперативной и встроенной памяти для бесперебойной работы этих функций в течение нескольких ближайших лет.

Почему ИИ-функции ноутбуков становятся важны в 2026 году

Маркетинговые отделы производителей ноутбуков всегда находят, чем завлечь покупателя, но этот цикл отличается тем, что он связан с реальными требованиями платформы. Microsoft отделила «обычные ноутбуки с Windows» от Copilot+ PC, установив определенные ожидания относительно возможностей NPU, оперативной памяти, хранилища и современной сборки не базе Windows 11. Практический результат прост: теперь существует класс устройств, предназначенных для локального запуска функций искусственного интеллекта непосредственно в среде Windows, с меньшей зависимостью от облака.

Эта «локальность» и диктует изменения в поведении покупателей. Когда работа с ИИ выполняется на устройстве, вы сокращаете количество обращений к онлайн-сервисам для выполнения определенных задач. Вы получаете более быстрые ответы, лучшую производительность при нестабильном соединении и более четкие границы данных, поскольку не все нужно загружать для корректной работы. Именно поэтому функции на базе NPU находятся в центре обсуждения обновления в 2026 году. Кроме того, под поверхностью происходит гонка за кремниевыми чипами.

Ранние модели Windows Copilot+ в значительной степени опирались на системы на базе Qualcomm Snapdragon, но сейчас поддержка расширилась до семейств Intel Core Ultra и AMD Ryzen AI. Новые поколения чипов также выводят производительность NPU за пределы базового уровня, что важно, поскольку это дает запас для более мощных встроенных функций на протяжении всего срока службы ноутбука.

Таким образом, настоящий вопрос больше не заключается в том, «есть ли в ноутбуках инструменты искусственного интеллекта?». Почти каждое устройство заявляет об этом. Более разумный вопрос звучит так: «За какие функции ноутбука с поддержкой ИИ действительно стоит платить и какие характеристики необходимы для их эффективной работы?».

Топ-10 функций ноутбуков с поддержкой ИИ, которым следует отдать приоритет

1. Мощный нейронный процессор (NPU) с четкими характеристиками производительности

Если вы хотите получить лучшие функции ноутбука с поддержкой ИИ в 2026 году, начните с того, что имеет решающее значение — с нейронного процессора. NPU создан для эффективной обработки задач ИИ. Проще говоря, он может обрабатывать определенные задачи ИИ, не постоянно полагаясь на CPU или GPU, что часто означает лучшую экономию заряда батареи и более плавную многозадачность.

На странице продукта следует обращать внимание на ясность. Вам нужна фактическая спецификация NPU, а не расплывчатое описание «движка ИИ». Вам также необходимо подтверждение того, что ноутбук соответствует базовым требованиям для интересующего вас класса функций. Для покупателей Windows позиционирование Copilot+ PC является наиболее понятным ярлыком, поскольку оно указывает на устройство, построенное на основе функций с поддержкой NPU, а не на общем обещании «возможностей ИИ». Проще говоря, TOPS можно рассматривать как контрольную точку. Достижение базового уровня позволяет попасть в нужную категорию. После этого оценивайте ноутбук по тому, насколько хорошо он выполняет необходимые вам практические функции, а не по погоне за самой большой цифрой в технических характеристиках.

Если вы просматриваете предложения, то быстрый способ сузить список — начать с ноутбуков с процессорами, поддерживающими ИИ, чтобы сравнивать машины, разработанные для этого поколения встроенного ИИ.

2. ИИ-помощники на уровне операционной системы, интегрированные в ваш рабочий процесс

Интернет-чаты полезны, но скачок в производительности происходит когда помощник интегрирован в операционную систему и распространенные приложения. Когда ИИ-помощник может действовать в соответствии с вашими действиями без необходимости постоянного копирования и вставки, он перестает быть чем-то новым и начинает восприниматься как ярлык для вашего рабочего дня. В Windows именно здесь важны функции Copilot и Copilot+ PC. Опыт заключается не только в задавании вопросов. Речь идет о создании, обобщении, переписывании, анализе и преобразовании неструктурированных входных данных в пригодные для использования выходные данные без изменения контекста.

Это одно из наиболее часто упускаемых из виду различий между использованием только облачных сервисов и интеграцией на уровне платформы. Если вы работаете с документами, электронными письмами, электронными таблицами, презентациями и PDF-файлами, этот класс инструментов повышения производительности на основе ИИ может легко стать той функцией, которая оправдает обновление, поскольку она экономит минуты каждый день, и это быстро накапливается.

3. Поиск на устройстве, который понимает смысл

Поиск незаметно становится одним из самых мощных инструментов ИИ в ноутбуках, поскольку он постоянно экономит время. Цель проста: вы должны иметь возможность найти файл, настройку или фрагмент контента, используя свои собственные слова, даже если вы не помните точное название. На устройствах класса Copilot+ улучшенный поиск Windows и семантическое индексирование призваны сделать это возможным. Это та функция, которую вы перестаете замечать через месяц, потому что она становится новой нормой. Это хороший знак.

Что следует учитывать в первую очередь:

Возможность добровольного включения функций, сохраняющих историю активности.

Ограничение доступа с помощью Windows Hello.

Простое управление для приостановки, фильтрации приложений и веб-сайтов, а также удаления сохраненных данных.

Если функция создает персональный индекс вашей активности, она должна быть проста в управлении.

4. Контекстные действия типа «сделай что-нибудь с этим»

Некоторые из наиболее практичных интеллектуальных улучшений ИИ в ноутбуках не бросаются в глаза. Это небольшие контекстные действия, которые экономят вам время. Функции Copilot+ PC, такие как «Нажми и выполни», разработаны именно на этой идее: ИИ как экранный слой действий, который может предлагать соответствующие ярлыки в зависимости от того, на что вы смотрите.

Ценность здесь заключается в скорости и плавности. Вместо того чтобы открывать отдельное окно чата и объяснять, что вы хотите, вы можете действовать непосредственно с выделенным текстом или изображением. В зависимости от ваших приложений и обновлений это может включать в себя суммирование текста, извлечение ключевых моментов или запуск простых правок. Эта категория важна потому, что она делает ИИ не столько конечной целью, сколько встроенной привычкой. При покупке проверьте две вещи: действительно ли ноутбук относится к классу Copilot+ и поставляется ли он с современной сборкой Windows. Эти функции внедряются поэтапно, поэтому исходное программное обеспечение имеет значение.

5. Улучшения камеры и микрофона с использованием ИИ, работающие во всех приложениях

Если вы совершаете видеозвонки чаще одного раза в неделю, функции камеры и безопасности с использованием ИИ станут одним из самых ощутимых преимуществ. Лучшие реализации находятся на системном уровне, поэтому они работают в Teams, Zoom, Google Meet и любом другом инструменте, который выберет ваша компания.

Эффекты Windows Studio — яркий пример того, как функции, работающие на базе NPU, ощущаются по-настоящему. Размытие фона, зрительный контакт, автоматическое кадрирование и другие улучшения могут эффективно работать, не перегружая процессор. Это важно, поскольку экономит заряд батареи и поддерживает отзывчивость системы во время демонстрации экрана и работы с приложениями.

Два момента, на которые следует обратить внимание при сравнении ноутбуков:

Диапазон и качество эффектов. Многие устройства могут создавать эффект размытия. Меньше устройств обеспечивают стабильно естественное кадрирование или эффект зрительного контакта, который не выглядит неестественно.

Совместимость с вашей конкретной конфигурацией. Если вы используете внешнюю веб-камеру, поддержка этих сценариев имеет значение.

Важное замечание: покупая ноутбук с ИИ и плохой веб-камерой не думайте, что программное обеспечение это исправит. Улучшения ИИ повышают качество входного сигнала, но не заменяют его. Хорошая камера, качественные микрофоны и хорошие динамики по-прежнему важны, потому что они являются основой.

6. Субтитры, транскрибация и перевод в реальном времени, которые могут выполняться локально

Субтитры в реальном времени — один из самых ярких примеров того, почему важны функции на базе NPU. Когда субтитры и перевод выполняются локально, вы получаете более быстрые ответы, лучшую надежность при слабом интернет-соединении и, в некоторых рабочих процессах, более четкие границы конфиденциальности, поскольку аудио не всегда нужно отправлять в облако.

Эта категория функций окупается тремя способами:

Производительность. Вы замечаете детали, которые иначе могли бы пропустить на совещаниях.

Доступность. Субтитры делают работу более инклюзивной и менее утомительной.

Гибкость. Это полезно не только для совещаний, но и для вебинаров, обучающих видеороликов и голосовых заметок.

Для команд, работающих в разных регионах и международных часовых поясах, это одна из немногих функций ИИ, которая может быстро окупить затраты на обновление оборудования за счет уменьшения недопонимания и экономии времени на последующие действия.

7. Встроенные инструменты для творчества, упрощающие создание повседневного контента

Многие списки инструментов ИИ в ноутбуках сосредоточены на демонстрациях, которые впечатляют один раз, а затем «пылятся». Лучший тест — это то, упрощают ли эти инструменты выполнение еженедельных задач: быстрая очистка изображений, настройка фона, простые элементы дизайна и быстрое редактирование слайдов или постов в социальных сетях. На устройствах Copilot+ под управлением Windows встроенные функции для творчества в таких распространенных приложениях, как «Фотографии» и инструменты в стиле Paint, разработаны для ускорения легкой творческой работы без необходимости дополнительных подписок для каждой небольшой задачи.

Это важно для реальных людей, выполняющих реальную работу: владельцев малого бизнеса, студентов, маркетологов, создателей контента и всех, кому постоянно нужны «достаточно хорошие» визуальные материалы быстро. Для этого не нужна рабочая станция. Вам нужен ноутбук с мощными инструментами на уровне операционной системы и оборудованием, способным плавно их запускать.

8. Масштабирование с помощью ИИ и интеллектуальное повышение производительности для игр и мультимедиа

Некоторые из наиболее ценных функций повышения производительности с помощью ИИ незаметны, пока они вам не понадобятся. Улучшение масштабирования и частоты кадров может значительно повысить производительность тонкого и легкого ноутбука, особенно при несложных играх и работе с мультимедийным контентом. Эта категория важна не только для геймеров. Она также важна для создателей контента. Более плавное воспроизведение при предварительном просмотре, улучшенная производительность в реальном времени в инструментах для творчества и меньшее количество подвисаний при работе с несколькими изображениями высокого разрешения — все это улучшает ваш повседневный опыт.

Это также напоминание о том, что современные улучшения ИИ в ноутбуках касаются не только нейронного процессора. В зависимости от рабочей нагрузки задачи ИИ могут распределяться между центральным процессором, графическим процессором и нейронным процессором. Если вы занимаетесь творческой работой, более мощный графический процессор и продуманная система охлаждения могут стать решающим фактором между ноутбуком, который работает без усилий, и ноутбуком, который испытывает нагрузку.

Если вам нужны варианты, созданные для такого рода рабочих нагрузок, практичным началом будет поиск высокопроизводительных ноутбуков, поскольку в этих машинах чаще используются NPU в сочетании с системами охлаждения и памятью, которые обеспечивают стабильную работу в течение длительного времени.

9. Безопасность и конфиденциальность, разработанные с учетом функций, ориентированных на ИИ

По мере того, как ноутбуки обрабатывают все больше личного контента, безопасность становится основополагающей, а не дополнительной составляющей. Если ваш ноутбук может анализировать содержимое экрана, индексировать файлы и обрабатывать голос, вам нужна надежная аппаратная защита и простые элементы управления. Приоритетными являются основные аспекты безопасности, особенно актуальные в эпоху, когда ИИ играет первостепенную роль:

Поддержка TPM 2.0 и надежная реализация Windows Hello.

Улучшенная защита при входе в систему, где это возможно.

Четкие элементы управления для любой функции, которая сохраняет снимки, индексирует активность или ведет запись контента.

Наилучший опыт — это тот, где мощные функции ИИ сочетаются с не менее надежными вариантами обеспечения конфиденциальности. Это означает возможность выбора, локальное шифрование, где это уместно, а также простые переключатели и фильтры, которые вы действительно можете понять. Если вам кажется, что для понимания работы той или иной функции нужно пройти специальные курсы, то это не очень правильно.

10. Запас производительности на следующие 2-3 года, а не только на сегодня

Базовые параметры Copilot+, такие как 16 Gb оперативной памяти и SSD-накопитель емкостью 256 Gb, — это лишь нижний предел, а не комфортный потолок, если вы планируете использовать ноутбук на протяжении несколько лет. Запас производительности важен потому, что локальные задачи ИИ требуют много памяти и места для хранения. Даже если вы сегодня не используете локальные модели, программное обеспечение все чаще использует их. Купите такой ноутбук, и вы будете довольны им еще 2-3 года. Практический способ принятия решения:

Ноутбук для повседневного использования с ИИ: класс Copilot+, мощная батарея, отличная веб-камера и дисплей, разумный объем памяти

Мощный ноутбук с ИИ: больший объем памяти, более эффективная система охлаждения, часто в паре с более производительным графическим процессором.

Как сравнить ноутбуки с ИИ, не поддаваясь маркетинговым уловкам

Если оба ноутбука заявляют об использовании ИИ, проведите простую проверку реальности:

Подтвердите класс устройства и поддержку операционной системы.

Для Windows ищите позиционирование Copilot+ и Windows 11 24H2 или более позднюю версию. Если характеристики расплывчаты, рассматривайте устройство как способное к использованию ИИ, но не обязательно обладающее полным набором функций.

Для Windows ищите позиционирование Copilot+ и Windows 11 24H2 или более позднюю версию. Если характеристики расплывчаты, рассматривайте устройство как способное к использованию ИИ, но не обязательно обладающее полным набором функций. Разделяйте локальный ИИ и ИИ с поддержкой облачных сервисов.

Некоторые функции работают на самом устройстве, другие используют облачные сервисы. Локальный ИИ обеспечивает преимущества в плане задержки, автономной работы и конфиденциальности. Облачный ИИ также может быть отличным, но это не должно быть единственным, за что вы переплачиваете.

Некоторые функции работают на самом устройстве, другие используют облачные сервисы. Локальный ИИ обеспечивает преимущества в плане задержки, автономной работы и конфиденциальности. Облачный ИИ также может быть отличным, но это не должно быть единственным, за что вы переплачиваете. Отдавайте приоритет «скучному» оборудованию.

Теплоотвод, удобство клавиатуры, стабильность Wi-Fi, качество динамиков и яркость дисплея по-прежнему определяют будет ли вам нравиться ноутбук после того, как пройдет эффект новизны.

Теплоотвод, удобство клавиатуры, стабильность Wi-Fi, качество динамиков и яркость дисплея по-прежнему определяют будет ли вам нравиться ноутбук после того, как пройдет эффект новизны. Планируйте обновления.

Флагманские функции ИИ в Windows внедряются поэтапно. Ноутбук, поставляемый с текущей сборкой Windows, как правило, обеспечивает желаемый пользовательский опыт быстрее.

Кому действительно принесет пользу встроенный в устройство ИИ в 2026 году?

В обзорах для покупателей есть полезный скептический момент: многие люди по-прежнему будут получать все необходимое от браузерного ИИ на более дешевом устройстве. Это правда. Если вы время от времени используете ИИ для переписывания, суммирования или задавания вопросов, вы часто можете получать отличные результаты, не переплачивая. Встроенный в устройство ИИ становится выгодным приобретением, если для вас важен один или несколько из следующих факторов:

Вам нужны более быстрые ответы для повседневных функций, таких как субтитры, эффекты камеры и поиск.

Вы работаете в местах с нестабильным интернетом или часто путешествуете.

Вы предпочитаете выполнять больше задач локально по соображениям конфиденциальности или соответствия различным требованиям.

Вы активно используете свой ноутбук на совещаниях и в рабочих процессах с контентом, где может накапливаться небольшая экономия времени.

Заключение: покупайте ноутбуки с функциями ИИ, которые вы действительно будете использовать

В 2026 году функции ноутбуков на базе ИИ будут наиболее эффективны, когда они органично впишутся в вашу повседневную жизнь. Правильный ноутбук не создаст ощущения, что вы «используете ИИ» весь день. Он просто сделает работу более комфортной: совещания станут понятнее, поиск — быстрее, создание контента — проще, а ноутбук будет оставаться отзывчивым, не разряжая батарею.

Начните с основ: настоящий NPU, достаточные объемы оперативной памяти и SSD-накопителя, а также класс устройства, созданный для тех функций Windows AI, которые вам важны. Затем расставьте приоритеты для функций, которые соответствуют вашему образу жизни: субтитры, если вы часто проводите совещания, эффекты камеры, если вы работаете удаленно или в гибридном режиме, локальный поиск, если вы постоянно работаете с файлами, и более высокая производительность, если вы создаете или редактируете контент. Сделайте это, и обновление перестанет быть просто погоней за новой моделью ноутбука. Оно станет покупкой, которая действительно будет казаться умнее каждый раз, когда вы ее откроете.

Лучшие ноутбуки и NPU для работы с ИИ в 2026 году

Лучший вариант для запуска больших моделей: Apple MacBook Pro M5 Max

Если ваша основная цель — вывод результатов и запуск больших языковых моделей, таких как Llama 3 70B или Mixtral, локально без сбоев, то Apple MacBook Pro M5 Max в настоящее время является непревзойденным устройством. Секрет не только в скорости — он заключается в унифицированной архитектуре памяти Apple. В то время как графический процессор NVIDIA в ноутбуке имеет максимум 16 Gb видеопамяти, полностью укомплектованный MacBook Pro M5 позволяет графическому процессору использовать до 128 Gb унифицированной памяти. Это означает, что вы можете загружать огромные модели целиком в память, что обычно потребовало бы настольного сервера за 10000 долларов.

Лучший для обучения ИИ: ASUS ROG Zephyrus 2026 (RTX 5090)

Удивительно, но лучшие машины для создания и обучения ИИ не всегда позиционируются как «рабочие станции». Высокопроизводительные геймерские ноутбуки, такие как ASUS ROG Zephyrus 2026, оснащенные новой NVIDIA RTX 5090, являются настоящими мощными платформами для разработчиков ИИ. Если вам нужно тонко настраивать модели, запускать сложные стабильные конвейеры диффузии или использовать библиотеки, которые в значительной степени зависят от ядер CUDA, вам нужен чип NVIDIA. ASUS ROG Zephyrus 2026 превосходит конкурентов по скорости обучения, доказывая, что геймерский ноутбук — это самая экономически эффективная рабочая станция для ИИ, которую вы можете купить.

Лучшие NPU и время автономной работы: Copilot+ PC (Snapdragon Gen 2)

Не каждая задача ИИ требует мощного графического процессора. Для разработчиков, рассматривающих ноутбуки с функциями ИИ в 2026 году, новая волна Copilot+ PC с процессорами Qualcomm Snapdragon X2 Elite Gen 2 совершает революцию в мобильных рабочих процессах. Эти машины оснащены нейронными процессорами, развивающими производительность до 80 TOPS. Хотя они не смогут эффективно обучать модели глубокого обучения, они идеально подходят для выполнения фоновых задач агентного управления, семантического поиска и программирования с помощью ИИ непосредственно в Windows, не разряжая батарею за 45 минут.

Сравнение ИИ-чипсетов 2026 года: NPU против GPU