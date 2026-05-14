Honor Pad 20 – недорогой планшет с 3K-экраном для работы с текстом

Компания Honor представила в Китае планшет Pad 20, ориентированный на студентов и пользователей, которым важны рукописные заметки, чтение и работа с документами. Модель пришла на смену выпущенному год назад Pad 10.

Honor Pad 20 оснащен 12,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 3K. Производитель заявляет, что экран получил специальный «полноцветный эффект бумаги», благодаря которому работа со стилусом должна ощущаться ближе к письму на обычной бумаге. Также будет предложена версия Soft Light с матовой поверхностью, устраняющей блики при ярком освещении и более комфортным отображением для длительного чтения.

Основой аппаратной платформы планшета стал 4-нм процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с графикой Adreno 720, работающий в связке с 8 Gb оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 Gb. Программная часть дополнена инструментами на базе искусственного интеллекта, которые помогают систематизировать записи и готовиться к экзаменам. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 10 100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. В список характеристик устройства также входят две камеры по 8 Мп (основная и фронтальная), порт USB Type-C, аудиосистема из шести динамиков, а также поддержка Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3.

Доступны три варианта расцветок корпуса: серый, зеленый и розовый. Цены в Китае на Honor Pad 20: 8/128 Gb — $221, 8/256 Gb — $250. Предзаказ уже открыт. Позже планшет также выйдет и на глобальном рынке.