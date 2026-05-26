OPPO Bubble – дополнительный внешний экран для смартфонов

Вместе со смартфонами OPPO Reno16 и 16 Pro был представлен необычный аксессуар под названием Bubble, который, по словам компании, призван сделать селфи и групповые фотографии более качественными.

Компактный дисплей крепится к задней панели поддерживаемых смартфонов OPPO с помощью магнитов и обеспечивает настройку и удаленный предварительный просмотр изображения с основной камеры подключенного устройства в режиме реального времени. Производитель говорит о совместимости только с некоторыми сериями смартфонов, включая Reno14, Reno15, Reno16, а также Find X8 и Find X9, включая Find X9 Pro и Find X9 Ultra. Ожидается, что в будущем поддержка дисплея будет добавлена и для других устройств компании.

OPPO Bubble оснащен круглым 1,73-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466х466 пикселей (266 ppi). Толщина аксессуара составляет всего 7 мм, а вес — 27,5 гр. На корпусе предусмотрена физическая кнопка, которая в один клик позволяет дистанционно спустить затвор камеры, переключить заставку или перелистывать фотографии. Внутри гаджета установлен аккумулятор емкостью 550 мАч, а зарядка реализована через порт USB Type-C. Данных о времени автономной работы компания не сообщает, называя его в анонсе «сверхпродолжительным».

Благодаря встроенному Bluetooth-модулю, Bubble поддерживает беспроводное соединение на расстоянии до 10 метров от смартфона. Экран можно прикрепить к штативу или просто поставить на стол для удаленного кадрирования во время записи блогов или создания общих фото с друзьями. Когда дисплей не используется по назначению, он превращается в стильный элемент имиджа. OPPO предлагает множество чехлов и ремешков, с помощью которых гаджет можно превратить в подвеску или брелок для сумки. Дисплей может отображать статичные обои, живые фотографии и видео.

Цена OPPO Bubble в Китае составляет $75.