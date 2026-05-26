Представлены OPPO Reno16 и Reno16 Pro: 200 Мп камера и емкие аккумуляторы

Компания OPPO провела в Китае презентацию смартфонов линейки Reno16, в которую вошли базовая модель и Pro-версия. Новые устройства, ориентированные на молодежную аудиторию, представляют собой минорный апгрейд Reno15 и 15 Pro, которые вышли в ноябре прошлого года. Главные изменения – это переход на новые процессоры и увеличенные емкости аккумуляторов. Также Reno 16 Pro получил поддержку Wi-Fi 7 и Gimbal-стабилизацию в основной камере. Остальные технические характеристики не изменились.

OPPO Reno16 оснащен OLED-экраном диагональю 6,32 дюйма, разрешением 2640х1216 пикселей (460 ppi), кадровой частотой 120 Hz, частотой сенсорного слоя 240 Hz и яркостью до 1800 нит. В основе смартфона лежит 4-нм процессор MediaTek Dimensity 8550 Super, объем оперативной памяти LPDDR5X может составлять 12 или 16 Gb, емкость накопителя UFS 3.1 – до 1 Tb.

Pro-версия оснащена LTPO OLED-панелью диагональю 6,78 дюйма с разрешением 2772×1272 пикселей (450 ppi), частотой 1-120 Hz, частотой сенсорного слоя 240 Hz и яркостью до 1800 нит. Аппарат построен на базе 3-нм процессора MediaTek Dimensity 9500s. Предусмотрено 12 или 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X, емкость накопителя UFS 3.1 – до 512 Gb.

Набор камер у смартфонов одинаковый. В основную входит главный датчик на 200 Мп (1/1,56″, f/1,8, ЭФР 24 мм, автофокус, OIS), модуль со сверхширокоугольным объективом на 50 Мп (f/2,0, ЭФР 16 мм, угол захвата 116 градусов, автофокус) и телеобъектив на 50 Мп (1/2.75″, f/2,8, ЭФР 80 мм, автофокус, OIS, оптический зум 3,5х). Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп (f/2,0, ЭФР 18 мм, автофокус). Обе камеры могут записывать видео 2160p@60fps.

Емкость аккумулятора у Reno16 составляет 6700 мАч, у Reno16 Pro — 7000 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт, Pro-версия — дополнительно беспроводную на 50 Вт. Также смартфоны получили поддержку 5G, Wi-Fi 6/7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, два слота nano-SIM, порт USB Type-C и стереодинамики. Оптический сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Оба смартфона выполнены в металлических корпусах с защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP66/68/69/69K. Используется Android 16 с интерфейсом ColorOS 16. Габариты и вес базовой версии: 151,21 х 72,42 х 8,20 мм, 188 гр. Pro-версии: 161,26 х 76,46 х 7,75 мм, 205 гр.

Цены на OPPO Reno16: от $515 за версию 12/256 Gb памяти и до $721 за вариант 16 Gb/1 Tb. OPPO Reno16 Pro: от $662 за 12/256 Gb и до $780 за 16 Gb/1 Tb. Продажи смартфонов стартуют в Китае 29 мая, глобальный релиз ожидается в июне–июле.