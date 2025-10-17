Представлен планшет OPPO Pad 5 с матовым покрытием дисплея 3К 144 Hz

Кроме смартфонов серии Find X9 компания OPPO представила планшетный компьютер Pad 5. Устройство получило 12,1-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 3000×2120 пикселей (304 ppi), кадровой частотой до 144 Hz, частотой сенсорного слоя до 540 Hz, максимальной яркостью 900 нит и охватом 98% цветового пространства DCI-P3. Экран обладает технологиями для защиты глаз и сертифицирован TÜV Rheinland. Покупателям будет предложены две версии планшета: с обычным глянцевым экраном и с матовым покрытием дисплея (Soft oft light edition), который излучает более рассеянный свет и выглядит как бумага — отражения снижены на 97%, а четкость повышена на 22%.

В основе OPPO Pad 5 лежит 3-нм процессор MediaTek Dimensity 9400+, графика — Immortalis G925 MC12. Объем оперативной памяти LPDDR5X может составлять 8, 12 или 16 Gb, емкость накопителя UFS 4.1 – 128, 256 или 512 Gb. Планшет набирает свыше 3,05 млн. баллов в AnTuTu.

Емкость аккумулятора составляет 10 420 мА·ч, есть поддержка быстрой проводной зарядки SuperVOOC мощностью 67 Вт. Компания утверждает, что 10 минут зарядки хватает на 10 часов воспроизведения видео. В оснащение планшета также входят основная и фронтальная камеры по 8 Мп, поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 LE, NFC, порт USB 3.2 Gen 1 и 6 динамиков с Dolby Atmos. Габариты составляют 266,93 x 193,35 x 5,99 мм, вес — 579 гр. Планшет работает под управлением Android 16 с интерфейсом ColorOS 16, оптимизированным под многозадачность. OPPO Pad 5 поддерживает работу с фирменной клавиатурой и стилусом.

Цены: 8/128 Gb — $365, 8/256 Gb — $395 (с матовым экраном — $435), 12/256 Gb — $435 (с матовым экраном — $479), 16/512 Gb — $505. В комплект входит зарядное устройство. Цветовая палитра корпуса: Lucky Purple, Galaxy Silver, Space Gray. Продажи планшета в Китае начнутся 22 октября.