spot_img
27 мая, 2026
ДомойBlockchainBinance Baku Meetup 2026: ежегодная встреча криптосообщества Азербайджана пройдёт 28 мая в...

Binance Baku Meetup 2026: ежегодная встреча криптосообщества Азербайджана пройдёт 28 мая в Fairmont Baku

Binance

28 мая 2026 года в Баку состоится Binance Baku Meetup — крупнейшая ежегодная встреча азербайджанского криптосообщества с командой Binance. Мероприятие пройдёт в отеле Fairmont Baku (Flame Towers), зал Nizami, с 13:00 до 17:00.

В этом году событие проходит под концепцией Azerbaijan 4.0: страна вступает в новый этап развития блокчейна и Web3. Программа объединит сессии Binance об итогах года и новых продуктах платформы, панельную дискуссию ведущих отраслевых экспертов, а также нетворкинг, интерактивные активности и розыгрыш призов от Binance.

Ожидается более 500 участников на площадке: пользователи платформы, представители Web3-индустрии и эксперты криптовалютного рынка Азербайджана и региона.

Программа:

  • 14:35 — Приветственное слово Binance
  • 14:50 — Binance в Азербайджане: итоги года
  • 15:10 — Панельная дискуссия: Azerbaijan 4.0 — блокчейн, крипто и Web3 (40 мин)
  • 16:00 — Новые функции и продукты Binance
  • 16:15 — Интерактивная викторина, Q&A сессия, общее фото

Участие в мероприятии бесплатное. Количество мест ограничено. Регистрация участников и аккредитация представителей СМИ — по ссылке: https://www.binance.events/yRwMLo

Предыдущая статья
OPPO Bubble – дополнительный внешний экран для смартфонов
Следующая статья
Представлен планшет OPPO Pad 6 с экраном 3К 144 Hz
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,768ФанатыМне нравится
1,010ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»