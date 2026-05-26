Binance Baku Meetup 2026: ежегодная встреча криптосообщества Азербайджана пройдёт 28 мая в Fairmont Baku

28 мая 2026 года в Баку состоится Binance Baku Meetup — крупнейшая ежегодная встреча азербайджанского криптосообщества с командой Binance. Мероприятие пройдёт в отеле Fairmont Baku (Flame Towers), зал Nizami, с 13:00 до 17:00.

В этом году событие проходит под концепцией Azerbaijan 4.0: страна вступает в новый этап развития блокчейна и Web3. Программа объединит сессии Binance об итогах года и новых продуктах платформы, панельную дискуссию ведущих отраслевых экспертов, а также нетворкинг, интерактивные активности и розыгрыш призов от Binance.

Ожидается более 500 участников на площадке: пользователи платформы, представители Web3-индустрии и эксперты криптовалютного рынка Азербайджана и региона.

Программа:

14:35 — Приветственное слово Binance

14:50 — Binance в Азербайджане: итоги года

15:10 — Панельная дискуссия: Azerbaijan 4.0 — блокчейн, крипто и Web3 (40 мин)

16:00 — Новые функции и продукты Binance

16:15 — Интерактивная викторина, Q&A сессия, общее фото

Участие в мероприятии бесплатное. Количество мест ограничено. Регистрация участников и аккредитация представителей СМИ — по ссылке: https://www.binance.events/yRwMLo