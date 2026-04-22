Представлен OPPO Pad 5 Pro – новое поколение флагманского планшета

Компания OPPO представила на мероприятии в Китае флагманский планшет Pad 5 Pro. Главными изменениями по сравнению с предыдущим поколением стал новый процессор и увеличенная емкость аккумулятора. Планшет подходит как для рабочих задач, так и для игр.

OPPO Pad 5 Pro выполнен в цельнометаллическом корпусе, характеристики экрана остались прежними, за исключением яркости, которая увеличилась на 100 нит. Это 13,2-дюймовая IPS-панель с разрешением 3392 × 2400 пикселей (315 ppi) и соотношением сторон 7:5. Поддерживается 12-битная глубина цвета, частота обновления до 144 Hz, частота сенсорного слоя до 540 Hz и пиковая яркость 1000 нит. Есть поддержка Dolby Vision, HDR Vivid и технологии защиты зрения.

Внутри планшета установлен 3-нм процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, графика — Adreno 840. Предусмотрено до 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и до 512 Gb хранилища UFS 4.1. OPPO заявляет до 52% прироста производительности в сравнении с Pad 4 Pro. SIM и карта памяти не предусмотрены.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 13 380 мА·ч (было 12 140) с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт. Спецификации устройства также включают модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5, основную камеру на 13 Мп, фронтальную на 8 Мп, порт USB Type-C и аудиосистему с восемью динамиками. Водозащита не заявлена. Габариты и вес: 289,71 x 209,76 x 5,94 мм, 672 гр. Опционально поддерживаются стилусный ввод и чехол-клавиатура, механизм крепления которой претерпел изменения. Кроме того, улучшились функции синхронизации со смартфоном. Планшет работает на Android 16 с оболочкой ColorOS 16 и предлагает функции уровня ПК — многооконный режим, инструменты WPS и продвинутую работу с файлами.

Цены на OPPO Pad 5 Pro в Китае: базовая версия на 8/256 Gb памяти стоит $630, топовая на 16/512 Gb — $806. Доступные расцветки — золотистая, коричневая и фиолетовая.