Глава Microsoft Gaming признала, что Game Pass «стал слишком дорогим» и требует изменений

Новый руководитель Microsoft Gaming Аша Шарма (Asha Sharma) заявила, что Xbox Game Pass «стал слишком дорогим» для игроков и что компании необходимо более выгодное соотношение цены и качества.

В 2025 году стоимость подписки Game Pass Ultimate заметно выросла. Например, в США премиальная подписка Game Pass Ultimate подорожала на 50% — до $30. В Xbox объясняли это решение расширением возможностей во всех тарифах, но настоящая причина в том, что Game Pass не оправдывал ожиданий. Редактор The Verge Том Уоррен (Tom Warren) заявил, что частично рост цены на подписку был связан с решением добавлять в нее игры Call of Duty в день выхода. Ранее, исполнительный редактор Windows Central Джез Корден (Jez Corden) намекнул, что Microsoft задумался об исключении игр Call of Duty из Game Pass на релизе.

По словам Шармы, Game Pass является центральной составляющей игрового предложения Xbox, отметив, что текущая бизнес-модель сервиса «не является финальной». В долгосрочной перспективе Шарма планирует развивать Game Pass, чтобы сделать сервис более гибким. При этом на тестирование и освоение новой системы потребуется некоторое время. Какие варианты у компании есть для снижения цен, пока не сообщается.