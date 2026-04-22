Компактный и мощный смартфон OPPO Find X9s Pro получил продвинутый набор камер

Помимо топового OPPO Find X9 Ultra был представлен Find X9s Pro — еще одна модель флагманской серии. Компактный и мощный смартфон получил продвинутый набор камер с настройкой Hasselblad и аккумулятор высокой емкости.

OPPO Find X9s Pro оснащен 6,32-дюймовым плоским LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 2640х1216 пикселей (460 ppi), частотой обновления 1-144 Hz, частотой сенсорного слоя 300 Hz и яркостью в режиме HDR до 3600 нит. Для снижения нагрузки на глаза предусмотрено ШИМ-затемнение с частотой 3840 Hz. Благодаря тонким рамкам, всего 1,1 мм, экран занимает более 95% фронтальной поверхности. В дисплей встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Смартфон работает на базе 3-нм процессора MediaTek Dimensity 9500, за графические возможности отвечает ускоритель Mali G1-Ultra. Объем оперативной памяти LPDDR5X может составлять 12 или 16 Gb, емкость накопителей стандарта UFS 4.1 – от 256 Gb до 1 Tb.

Главной особенностью устройства стали камеры. В основную входят четыре датчика: главный на 200 Мп (1/1.4″, f/1.6, ЭФР 23 мм, OIS), широкоугольный объектив на 50 Мп (f/2.0, угол захвата 120 гр., ЭФР 15 мм, автофокус), перископический модуль на 200 Мп (1/1.56 f/2.6, ЭФР 65 мм, оптический зум 2.8х, OIS) и мультиспектральный сенсор Danxia 2 на 3,2 Мп (f/2.4). Как и Ultra-версия, Find X9s Pro поддерживает видеосъемку в форматах 8K@30fps и 4K@120fps. Опционально на смартфон можно установить фирменный зум-объектив с ЭФР 253 мм. Фронтальная камера разрешением 32 Мп (f/2.4, ЭФР 21 мм, запись видео 4К@60/30fps).

Несмотря на компактный корпус толщиной 8,6 мм, производителю удалось разместить в смартфоне кремний-углеродный аккумулятор емкостью 7025 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт и беспроводная на 50 Вт. Также смартфон получил поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, ИК-пульт, NFC, две nanoSIM-карты, порт USB 2.0 Type-C, стереодинамики и защиту IP66/68/69. Работает аппарат под управлением Android 16 с оболочкой ColorOS 16. Габариты и вес: 150,46 x 71,72 x 8,6 мм, 200 гр.

Цены на OPPO Find X9s Pro начинаются с $777 за версию 12/256 Gb, а топовый вариант на 16 Gb/1 Tb стоит $1027. На выбор покупателям будут предложены четыре расцветки корпуса: голубая, оранжевая, лавандовая и титановая. Продажи смартфона в Китае стартуют 24 апреля. Насчет глобального запуска информации пока нет.