spot_img
7 апреля, 2026
ДомойТелекомСобытияIntel объявил о присоединении к проекту Tesla – TeraFab

Intel объявил о присоединении к проекту Tesla – TeraFab

Intel Tesla

В конце марта этого года глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) анонсировал масштабный проект Terafab – крупнейший в мире завод по производству микросхем с целевой годовой вычислительной мощностью производимых чипов в 1 тераватт.

Компания Intel объявила о присоединении к проекту TeraFab, который она называет стратегически важным для будущего полупроводниковой отрасли. Intel заявил, что поможет «перестроить технологию производства полупроводниковых изделий» и обеспечит проекту поддержку за счет своих возможностей в разработке микросхем, их изготовлении и сборке. Компания не раскрыла параметры технологического процесса, подходы к сборке и организационную схему работы производственного направления TeraFab, при этом в заявлении подтверждается участие Intel Foundry.

На Terafab будут производиться 2-нм чипы для нужд компаний Tesla, SpaceX и xAI. При этом в одном месте планируется осуществлять все этапы производства — от проектирования до тестирования готовой продукции. Сейчас Tesla пользуется услугами TSMC и Samsung.

Сотрудничество между Intel и Tesla укрепляет два стратегических направления: создание полного внутреннего производственного контура для полупроводников в США и практическое развертывание новой инфраструктуры, которая должна уменьшить зависимость американской индустрии от азиатских фабрик.

Предыдущая статья
Следующая статья
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,786ФанатыМне нравится
1,029ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»