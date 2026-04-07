Intel объявил о присоединении к проекту Tesla – TeraFab

В конце марта этого года глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) анонсировал масштабный проект Terafab – крупнейший в мире завод по производству микросхем с целевой годовой вычислительной мощностью производимых чипов в 1 тераватт.

Компания Intel объявила о присоединении к проекту TeraFab, который она называет стратегически важным для будущего полупроводниковой отрасли. Intel заявил, что поможет «перестроить технологию производства полупроводниковых изделий» и обеспечит проекту поддержку за счет своих возможностей в разработке микросхем, их изготовлении и сборке. Компания не раскрыла параметры технологического процесса, подходы к сборке и организационную схему работы производственного направления TeraFab, при этом в заявлении подтверждается участие Intel Foundry.

На Terafab будут производиться 2-нм чипы для нужд компаний Tesla, SpaceX и xAI. При этом в одном месте планируется осуществлять все этапы производства — от проектирования до тестирования готовой продукции. Сейчас Tesla пользуется услугами TSMC и Samsung.

Сотрудничество между Intel и Tesla укрепляет два стратегических направления: создание полного внутреннего производственного контура для полупроводников в США и практическое развертывание новой инфраструктуры, которая должна уменьшить зависимость американской индустрии от азиатских фабрик.