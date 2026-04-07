Представлен производительный смартфон OnePlus Nord 6 с аккумулятором на 9000 мА ч за $420

Компания OnePlus представила в Индии среднебюджетный смартфон Nord 6. Аппарат получил дисплей с высокой частотой обновления, емкий аккумулятор, а также ряд программных инструментов на основе искусственного интеллекта. Внешне смартфон заметно изменился по сравнению с предшественником. Производитель отказался от привычного «капсульного» блока камер в пользу более строгого квадратного модуля, а задняя панель получила матовое стекло.

OnePlus Nord 6 оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем Sunburst HDR с разрешением 1,5K (2772 × 1272 пикселей) и частотой обновления до 165 Hz. Яркость дисплея в режиме HDR составляет 1800 нит, а пиковая — 3600 нит. Экран поддерживает ШИМ-затемнение 3840 Hz, 10-битную цветопередачу и 100% охват цветовых пространств sRGB и DCI-P3. За защиту отвечает стекло Gorilla Glass Victus+. Поддерживается режим использования мокрыми пальцами. Производитель заявляет стабильные 165 fps в популярных мобильных играх.

В основе смартфона используется процессор Snapdragon 8s Gen 4, дополненный графикой Adreno 825. Аппарат доступен в конфигурациях с 8 или 12 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.1 емкостью 256 Gb. Для стабильной работы предусмотрена продвинутая система охлаждения с площадью рассеивания тепла более 33 000 мм². По данным производителя, Nord 6 набрал 2 503 854 балла в тесте AnTuTu, как отмечается, это значительно выше, чем у конкурирующих устройств в аналогичных условиях тестирования.

В основную камеру входит 50 Мп датчик (Sony LYTIA-600, 1/1,95″, f/1,8, OIS) и сверхширокоугольный модуль на 8 Мп (OmniVision OV08F, f/2,2). Камера может снимать видео в 4K при 60 кадрах в секунду. Фронтальная камера получила разрешение 32 Мп. Смартфон предлагает ряд ИИ-функций для редактирования фотографий, таких как AI Portrait Glow, AI Eraser, AI Unblur, AI Perfect Shot, AI Reflection Remover и AI Reframe. Функция 4K Motion Photo Clipper позволяет извлекать высококачественные кадры из трехсекундных видеороликов.

Ключевой особенностью OnePlus Nord 6 стал кремниево-углеродный аккумулятор большой емкости — 9000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка SUPERVOOC мощностью 80 Вт. Есть поддержка обратной зарядки мощностью 27 Вт — смартфон можно использовать в качестве внешнего аккумулятора для других устройств. Также реализован режим обходной зарядки для снижения нагрева при длительных игровых сессиях. OnePlus заявляет, что аккумулятор может обеспечить более 2,5 дня умеренного использования или приблизительно 11,1 часа непрерывной игры в BGMI.

В оснащение смартфона также входит поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, ИК-пульт, стереодинамики с усиленным звуком, а также встроенный сканер отпечатков пальцев под экраном. Корпус смартфона защищен от пыли и воды по стандартам IP66/68/69/69K, он также соответствует военным стандартам MIL-STD-810H по устойчивости к падениям и воздействию окружающей среды. Устройство оснащено функциями AI Mind Space и Google Gemini. Габариты и вес: 162,5 × 77,5 × 8,5 мм, 217 гр. Смартфон работает под управлением Android 16 с оболочкой OxygenOS 16. OnePlus обещает четыре года обновлений Android и шесть лет патчей безопасности.

Цены на OnePlus Nord 6 в Индии: 8/256 Gb — $420, 12/256 Gb — $452. В продаже смартфон будет доступен в трех цветах корпуса: серебристом, мятном и черном. Позже аппарат появится на европейском рынке.