7 апреля, 2026
Call of Duty: Modern Warfare, Hades II, EA Sports NHL 26 и другие игры добавят в Xbox Game Pass в апреле

Xbox Game Pass

Компания Microsoft опубликовала список игр, которые будут добавлены в каталог подписки Xbox Game Pass в апреле.Пользователи получат 16 тайтлов и некоторые из них будут доступны в сервисе в день релиза:

Игры, которые добавят в Game Pass:

  • DayZ (ПК) — 8 апреля (PC Game Pass);
  • Endless Legend 2 (ПК) — 8 апреля (Premium);
  • FBC: Firebreak (ПК, консоли, «облако») — 8 апреля (Premium);
  • Planet Coaster 2 (ПК, консоли, «облако») — 9 апреля (Ultimate, Premium, PC Game Pass);
  • Tiny Bookshop (ПК, консоли, «облако») — 10 апреля (Ultimate, Premium, PC Game Pass);
  • Football Manager 26 (ПК, консоли, «облако») — 13 апреля (Premium);
  • Hades II (ПК, консоли, «облако») — 14 апреля (Ultimate, Premium, PC Game Pass);
  • Replaced (ПК, консоли, «облако») — 14 апреля (Ultimate, PC Game Pass);
  • The Thaumaturge (ПК, консоли, «облако») — 14 апреля (Ultimate, Premium, PC Game Pass);
  • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (ПК, консоли, «облако») — 16 апреля (Premium);
  • EA Sports NHL 26 (Консоли, «облако») — 16 апреля (Ultimate, PC Game Pass);
  • Call of Duty: Modern Warfare (ПК, консоли, «облако») — 17 апреля (Ultimate, Premium, PC Game Pass);
  • Little Rocket Lab (ПК, консоли, «облако») — 21 апреля (Premium);
  • Vampire Crawlers (ПК, консоли, «облако») — 21 апреля (Ultimate, PC Game Pass);
  • Sopa: Tale of the Stolen Potato (ПК, консоли, «облако») — 21 апреля (Premium);
  • Kiln (ПК, консоли, «облако») — 23 апреля (Ultimate, PC Game Pass).

Игры, которые покинут подписку Game Pass с 15 апреля:

  • Ashen (ПК, консоли, «облако»);
  • Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (ПК, консоли, «облако»);
  • Grand Theft Auto V (ПК, консоли, «облако»);
  • My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (ПК, консоли, «облако»);
  • Terra Invicta (ПК).
Предыдущая статья
Google nitqi avtomatik redaktə edən AI-diktofonunu təqdim etdi
Следующая статья
Intel объявил о присоединении к проекту Tesla – TeraFab
