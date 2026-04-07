Call of Duty: Modern Warfare, Hades II, EA Sports NHL 26 и другие игры добавят в Xbox Game Pass в апреле

Компания Microsoft опубликовала список игр, которые будут добавлены в каталог подписки Xbox Game Pass в апреле.Пользователи получат 16 тайтлов и некоторые из них будут доступны в сервисе в день релиза:
- DayZ (ПК) — 8 апреля (PC Game Pass);
- Endless Legend 2 (ПК) — 8 апреля (Premium);
- FBC: Firebreak (ПК, консоли, «облако») — 8 апреля (Premium);
- Planet Coaster 2 (ПК, консоли, «облако») — 9 апреля (Ultimate, Premium, PC Game Pass);
- Tiny Bookshop (ПК, консоли, «облако») — 10 апреля (Ultimate, Premium, PC Game Pass);
- Football Manager 26 (ПК, консоли, «облако») — 13 апреля (Premium);
- Hades II (ПК, консоли, «облако») — 14 апреля (Ultimate, Premium, PC Game Pass);
- Replaced (ПК, консоли, «облако») — 14 апреля (Ultimate, PC Game Pass);
- The Thaumaturge (ПК, консоли, «облако») — 14 апреля (Ultimate, Premium, PC Game Pass);
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (ПК, консоли, «облако») — 16 апреля (Premium);
- EA Sports NHL 26 (Консоли, «облако») — 16 апреля (Ultimate, PC Game Pass);
- Call of Duty: Modern Warfare (ПК, консоли, «облако») — 17 апреля (Ultimate, Premium, PC Game Pass);
- Little Rocket Lab (ПК, консоли, «облако») — 21 апреля (Premium);
- Vampire Crawlers (ПК, консоли, «облако») — 21 апреля (Ultimate, PC Game Pass);
- Sopa: Tale of the Stolen Potato (ПК, консоли, «облако») — 21 апреля (Premium);
- Kiln (ПК, консоли, «облако») — 23 апреля (Ultimate, PC Game Pass).
Игры, которые покинут подписку Game Pass с 15 апреля:
- Ashen (ПК, консоли, «облако»);
- Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (ПК, консоли, «облако»);
- Grand Theft Auto V (ПК, консоли, «облако»);
- My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (ПК, консоли, «облако»);
- Terra Invicta (ПК).