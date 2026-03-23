Илон Маск анонсировал строительство завода Terafab по производству 2-нм чипов

Илон Маск анонсировал масштабный проект Terafab – крупнейший в мире завод по производству микросхем с целевой годовой вычислительной мощностью производимых чипов в 1 тераватт.

По словам бизнесмена, Terafab станет самым масштабным в истории предприятием по выпуску чипов. Объемы производства Terafab превысят общий аналогичный показатель всех существующих заводов, а также планируемых к запуску до 2030 года. Сейчас Tesla пользуется услугами TSMC и Samsung.

На Terafab будут производиться 2-нм чипы для нужд компаний Tesla, SpaceX и xAI. При этом в одном месте планируется осуществлять все этапы производства — от проектирования до тестирования готовой продукции.

Проект поддерживает амбициозные планы по ежегодному развертыванию 100 млн. тонн солнечной энергии (солнечные панели и спутники, которые каждый год планируют выводить на орбиту) в космосе, что позволит создавать спутники с искусственным интеллектом на солнечной энергии, миллионы роботов Tesla Optimus и автономные такси.

Оценочная стоимость строительства завода Terafab составляет около $25 млрд.