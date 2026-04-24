Игровое подразделение Microsoft Gaming снова называется Xbox

В 2022 году все игровое направление компании Microsoft объединили под брендом Microsoft Gaming, одновременно с объявлением о покупке Activision Blizzard. Тогда Фил Спенсер (Phil Spencer) был назначен генеральным директором Microsoft Gaming для объединения усилий компании в сфере игр на разных платформах: консолях, ПК, мобильных устройствах и в облачном гейминге.

В рамках масштабной перестройки платформы, было решено вернуться к первоначальному бренду Xbox. Как заявила на внутреннем собрании глава подразделения Аша Шарма (Asha Sharma), использование корпоративного термина с 2022 года стало отходом от сути бренда, и теперь именно «Xbox должен быть нашей айдентикой». Также Xbox начнет активнее выходить на мобильный рынок, расширять присутствие в Китае и пересматривать свою политику в отношении эксклюзивных проектов. Изменения уже отразились на внутренней культуре — в офисах компании появились слоганы «Возвращение Xbox» и «Игровое будущее». Для реализации нового видения планируется запуск Project Helix, который должен обеспечить высокую производительность и объединить игры для ПК и консолей.

Кроме того, Microsoft показал обновленный логотип Xbox. С начала поколения Xbox Series X|S использовали черно-белый логотип с едва заметной зеленой «подсветкой» — он также появляется при включении консолей. Новый логотип стало объемнее, в нем преобладают зеленые цвета, которые считаются классическими для Xbox.

Напомним, что ранее в рамках реструктуризации была снижена стоимость подписки Game Pass Ultimate, а новые игры серии Call of Duty перестанут добавлять в сервис в день релиза.