Epic Games Store отдает бесплатно красочную метроидванию Doomblade

В Epic Games Store проходит очередная бесплатная раздача. На этот раз отдают Doomblade — динамичную 2D-метроидванию с элементами экшен-слэшера. Акция действует до 30 апреля в 20:00 по бакинскому времени.

Doomblade была выпущена в 2023 году Muro Studios и получила очень положительные пользовательские отзывы. Игрок управляет героиней по имени Мракса, которая находит разумный бесовский клинок и использует его для борьбы с Повелителями Ужаса в мрачном, но красочном мире.

Через неделю в Epic Games Store будут раздавать стратегию Oddsparks: An Automation Adventure и набор (включая лимитированный скин) для Firestone Idle RPG.