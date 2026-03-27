Смартфон iQOO Z11 получил экран 165 Hz и аккумулятор на 9020 мАч

Бренд iQOO представил в Китае новый смартфон Z-серии — Z11. В эту линейку уже входят две модели, релиз которых состоялся ранее в этом году – Z11 Turbo и Z11x.

iQOO Z11 оснащен плоским 6,83-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K (2800 × 1260 пикселей, 449 ppi) и впервые в устройствах бренда, поддержкой частоты обновления 165 Hz. Пиковая яркость заявлена на уровне 2000 нит, ШИМ-частота — 4320 Hz, обеспечивается 100% DCI-P3.

В основе смартфона лежит 4-нм процессор MediaTek Dimensity 8500 с использованием новых ядер Cortex-A725 для повышения энергоэффективности, охлаждение обеспечивает испарительная камера площадью 7000 мм2. По данным iQOO, смартфон набирает более 2,62 млн. баллов в AnTuTu. Предлагается до 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопители стандарта UFS 3.1 емкостью до 512 Gb.

Особенность iQOO Z11 — аккумулятор большой емкости 9020 мАч с инновационной технологией силиконового (кремниевого) анода и полутвердыми элементами. Это самая большая батарея в истории смартфонов iQOO. По заявлению бренда, устройство выдерживает более 10 часов смешанного использования при сохранении более 50% заряда. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 90 Вт (с 20 до 80% за 44 минуты), а также обратная проводная зарядка.

Набор камер простой, в основную входит главный датчик на 50 Мп (f/1.79, OIS, PDAF) и сенсор глубины на 2 Мп (f/2.4). Поддерживается съемка видео 4K. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп (f/2,45). Есть поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, чип NFC, GPS, порт USB 2.0 Type-С, ИК-излучатель, две nanoSIM-карты, стереодинамики и защита IP68/69. Оптический сканер отпечатков пальцев размещен в экране. Габариты и вес: 163,72 x 76,17 x 8,25 мм, 216,5 гр. Смартфон работает на базе Android 16 с интерфейсом OriginOS 6.

Цены на iQOO Z11: 8/256 Gb — $333, 12/256 Gb — $362, 16/256 Gb — $405, 12/512 Gb — $435, 16/512 Gb — $492. Смартфон будет предложен в серебристом, светло-голубом и черном цветах. Продажи в Китае уже стартовали.