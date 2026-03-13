Бюджетный смартфон iQOO Z11x получил аккумулятор на 7200 мАч и защиту IP69

Компания iQOO выпустила недорогой смартфон Z11x — преемника прошлогодней модели Z10x. Аппарат отличается емким аккумулятором и высокой защитой корпуса.

iQOO Z11x оснащен 6,76-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full-HD+ (2344×1080 пикселя), частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 1200 нит. За производительность смартфона отвечает процессор MediaTek Dimensity 7400 Turbo, предлагается 6 или 8 Gb оперативной памяти LPDDR4X и 128 или 256 Gb постоянной стандарта UFS 3.1. В состав основной камеры входят 50 Мп датчик Sony IMX852 (f/1.8) и вспомогательный сенсор на 2 Мп (f/2.4). Для селфи предусмотрена камера на 32 Мп. Обе камеры могут снимать видео в формате 4K@30 fps.

Емкость аккумулятора составляет 7200 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 44 Вт. Смартфон получил защищенный по стандартам MIL-STD-810H и IP68/IP69 корпус толщиной 8,39 мм, поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, порт USB-C 2.0 и ИК-датчик. Сканер отпечатков пальцев находится на торце. Вес устройства составляет 219 гр. Аппарат работает под управлением Android 16 с оболочкой OriginOS 6. Производитель обещает два года обновлений ОС и четыре года патчей безопасности.

Цены на iQOO Z11x: 6/128 Gb — $206, 8/128 Gb — $227, 8/256 Gb — $249. Доступные цвета корпуса: черный и зеленый. В продажу в Индии смартфон поступит с 16 марта.