Компактный дрон DJI Avata 360 предлагает панорамную съемку в разрешении 8K

Китайская компания DJI представила Avata 360 – свой первый FPV-дрон с полноценной 360°-камерой. Устройство призвано конкурировать с моделью Antigravity A1 от Insta360.

DJI Avata 360 оснащен двумя сенсорами 1/1,1″ CMOS по 64 Мп каждый с диафрагмой f/1,9. Каждая линза камеры охватывает 200° по горизонтали и вместе они формируют бесшовную сферу 360°. Есть возможность замены линз с помощью специального комплекта, который приобретается отдельно. В режиме 360° дрон снимает 8K/60fps, в режиме FPV — 4K/120fps с углом обзора 165°. Также есть режим съемки с одним объективом, который позволяет вести запись 4K/60fps. Antigravity A1 поддерживает аналогичное разрешение 8K только при 30fps.

Дрон располагает мощной системой передачи видео DJI O4+, обеспечивающей стабильный сигнал на расстоянии до 20 км. Avata 360 может находиться в воздухе до 23 минут. Для безопасности полета предусмотрена всенаправленная система обнаружения препятствий и встроенная защита пропеллеров. Устройство позволяет делать фотографии разрешением 120 Мп и комплектуется специальными очками и контроллерами движений для полного погружения в процесс управления. Видео и фотографии можно экспортировать напрямую или производить кадрирование на этапе постобработки. Пользователям доступен объем внутренней памяти 42 Gb, этого хватит на 30 минут съемки видео с обзором 360°. Поддерживается стандарт Wi-Fi 6.

Функционал устройства дополнен интеллектуальными режимами, такими как ActiveTrack 360° и виртуальный подвес — движения и наклон камеры на видео в редакторе, что позволяет создавать динамичные кадры. Также поддерживается редактирование контента в одно касание и режим следования за объектом.

Поддерживаются управление с пультов DJI RC 2, RC-N2, RC-N3, очки DJI Goggles и контроллеры Motion Controllers. Доступны четыре варианта комплектации: Avata 360 (только дрон) за €459, Avata 360 с пультом RC 2 за €719, Avata 360 Fly More Combo с пультом RC 2 и Avata 360 Motion Fly More Combo по €939. Дрон поступит в продажу 26 апреля.